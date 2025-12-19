Dobeš vychytal Chicago, za Boston se trefil pouze Zacha

Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.
Devátý gól v sezoně vsítil Zacha během početní převahy Bruins v 17. minutě, kdy se po kombinaci s Eliasem Lindholmem dostal do souboje jeden na jednoho s brankářem Oilers Tristanem Jarrym. Vyzrál na něj bekhendovou kličkou a srovnal na 1:1.
Edmonton vedl od 14. minuty, kdy rovněž v přesilovce po přihrávce Connora McDavida skóroval Ryan Nugent-Hopkins. Vítězný gól, svůj první v NHL, si v druhé dvacetiminutovce připsal Quinn Hutson. Na 3:1 završil skóre v úvodu třetí třetiny ve vlastním oslabení kapitán hostů McDavid.
Těsně před brankou McDavida se mohl před očima reprezentačních trenérů Radima Rulíka a Ondřeje Pavelce, kteří vyrazili do zámoří na inspekční cestu před uzávěrkou olympijské nominace, prosadit David Pastrňák. Jenže jeho střela byla sražena jen na horní tyčku branky Edmontonu, kterou už v ten moment střežil Calvin Pickard, který ke konci druhé třetiny nahradil zraněného Jarryho.
Utkání rozhodly speciální formace. Oilers skórovali při přesilové hře, i během oslabení. "Věděli jsme, že jsou v tom dobří, což dnes potvrdili. Proto nás nakonec přehráli. Bohužel, letos zatím dost bojujeme s vyloučeními. Možná tak soupeřům dáváme až moc příležitostí skórovat," prozradil spolupracovníkovi ČTK po zápase Zacha.
"Byli jsme ve všem pomalí. V zápasech, které jsou vyrovnané tak, jako tento, musíte hrát naplno po celou dobu, protože poté, co jsme dali gól a srovnali, se to mohlo překlopit i na naši stranu. Z toho se musíme do budoucna poučit," uvedl obránce Bruins Hampus Lindholm.
Pastrňák za Bruins odehrál přes 22 minut, nebodoval a ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body. V sestavě Oilers už potřetí za sebou chyběl bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš z 15 střel Chicaga inkasoval pouze jednou. Slavil tak druhé vítězství v brankovišti Canadiens za sebou. Překonal ho pouze v osmé minutě Frank Nazar, jenž otevřel skóre.
Poté už dával góly pouze Montreal. Dvakrát skóroval Zachary Bolduc, jednou obránce Noah Dobson a kapitán týmu Nick Suzuki.
Minnesota zvítězila na ledě Columbusu 5:2 a uspěla už pošesté v řadě. Celek, který po velké výměně z Vancouveru posílil hvězdný obránce Quinn Hughes, momentálně okupuje třetí příčku v Západní konferenci NHL. Za Wild odehrál devět minut český bek David Jiříček a zblokoval dva střelecké pokusy soupeře.
Calgary s českým dlouhánem Adamem Klapkou otočilo vývoj utkání se Seattlem a vyhrálo 4:2. Dvěma góly se prezentoval šestatřicetiletý Mikael Backlund. Klapka si připsal čtyři hity.
Hokejisté Dallasu nadále stíhají Colorado, jenž vévodí celé NHL. Tentokrát vyhráli na ledě San Jose 5:3. Dva góly si připsal dvaadvacetiletý Wyatt Johnston. Radek Faksa za Stars jednou vystřelil na branku.
Boston - Edmonton 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 17. Zacha - 14. Nugent-Hopkins, 35. Q. Hutson, 42. McDavid. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Zacha (Boston).
Montreal - Chicago 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Branky: 15. a 41. Z. Bolduc, 50. Dobson, 57. Suzuki - 8. Nazar. Střely na branku: 35:15. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 15 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta, Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Z. Bolduc, 2. L. Hutson, 3. Suzuki (všichni Montreal).
Ottawa - Pittsburgh 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky: 3. a 54. B. Tkachuk, 22. Perron, 25. Giroux. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Ullmarkm 2, B, Tkachuk, 3. Batherson (všichni Ottawa).
Tampa Bay - Los Angeles 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Branky: 13. Bjorkstrand - 26. a 36. Kempe. Střely na branku: 32:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Forsberg (oba Los Angeles), 3. Cirelli (Tampa Bay).
Washington - Toronto 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky: 17. a 45, Chychrun, 14. Protas, 49. Carlson. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Carlson, 3. Thompson (všichni Washington).
Columbus - Minnesota 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Branky: 16. a 38. Werenski - 34. Hartman, 37. Tarasenko, 52. Eriksson Ek, 59. Kaprizov, 59. Boldy. Střely na branku: 29:28: Diváci: 14.845. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (oba Minnesota).
Buffalo - Philadelphia 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky: 8. Quinn, 37. T. Thompson, 40. Östlund, 51. Norris, 60. McLeod - 9. Cates, 32. York, 55. Konecny. Střely na branku: 28:27. Diváci: 16.055. Hvězdy zápasu: 1. Benson, 2. T. Thompson, 3. Lyon (všichni Buffalo).
St. Louis - NY Rangers 1:2 (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 19. Berggren - 27. Perreault, 63. J. Miller. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. J. Miller (oba NY Rangers), 3. Binnington (St. Louis).
Calgary - Seattle 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Branky: 31. a 60. Backlund, 51. Kadri, 52. Coronato - 28. Stephenson, 38. Kakko. Střely na branku: 46:23. Diváci: 17.449. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. Kadri, 3. Coronato (všichni Calgary).
San Jose - Dallas 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Branky: 37. a 45. Graf, 22. Muchamadullin - 18. a 29. W. Johnston, 13. Hintz, 40. Hryckowian, 59. Benn. Střely na branku: 37:30. Diváci: 15.808. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston (Dallas), 2. Graf, 3. Celebrini (oba San Jose).
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Detroit
35
19
3
13
108:115
41
2.
Montreal
34
18
4
12
110:118
40
3.
Boston
35
20
0
15
114:109
40
4.
Tampa Bay
34
18
3
13
107:90
39
5.
Florida
33
18
2
13
106:103
38
6.
Ottawa
33
16
4
13
105:104
36
7.
Toronto
33
15
5
13
105:108
35
8.
Buffalo
33
15
4
14
103:112
34
Metropolitní divize:
1.
Carolina
33
22
2
9
112:91
46
2.
Washington
34
19
4
11
110:88
42
3.
NY Islanders
34
19
3
12
102:96
41
4.
Philadelphia
33
17
6
10
99:94
40
5.
New Jersey
34
19
1
14
99:104
39
6.
NY Rangers
36
17
4
15
91:96
38
7.
Pittsburgh
33
14
9
10
103:106
37
8.
Columbus
34
14
6
14
102:120
34
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
33
24
7
2
133:77
55
2.
Dallas
35
23
5
7
120:93
51
3.
Minnesota
35
21
5
9
109:89
47
4.
Utah
36
17
3
16
111:106
37
5.
St. Louis
36
13
8
15
88:125
34
6.
Winnipeg
33
15
2
16
98:100
32
7.
Chicago
34
13
6
15
94:105
32
8.
Nashville
33
13
4
16
93:115
30
Pacifická divize:
1.
Vegas
32
16
10
6
97:92
42
2.
Anaheim
34
20
2
12
121:112
42
3.
Edmonton
35
17
6
12
119:119
40
4.
Los Angeles
34
15
9
10
88:90
39
5.
San Jose
35
17
3
15
105:118
37
6.
Calgary
35
14
4
17
91:105
32
7.
Seattle
32
12
6
14
79:102
30
8.
Vancouver
33
13
3
17
92:112
29
Útočíme v celé linii fronty, chlubí se Putin. Ukrajina prý není připravena jednat
Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko chce konflikt ukončit mírovými prostředky, ale za podmínky odstranění hlavních příčin konfliktu, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin.
ŽIVĚEU půjčí Ukrajině 90 miliard eur, Česko ručit odmítá. "Zrada přítele," tepe opozice
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
Václav Marhoul v USA dokončuje nový film. Dle něj bude jiný než Nabarvené ptáče
Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul tento týden ve Spojených státech dokončuje natáčení svého nového celovečerního filmu. Název i děj snímku zatím zůstávají na základě rozhodnutí producenta pod informačním embargem, které se vztahuje rovněž na zveřejnění kompletního hereckého obsazení.
ČEPS: Důvodem blackoutu v červenci byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí
Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí.