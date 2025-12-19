Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dobeš vychytal Chicago, za Boston se trefil pouze Zacha

ČTK

Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.

Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
Jakub Dobeš v utkání proti ChicaguFoto: REUTERS
Reklama

Devátý gól v sezoně vsítil Zacha během početní převahy Bruins v 17. minutě, kdy se po kombinaci s Eliasem Lindholmem dostal do souboje jeden na jednoho s brankářem Oilers Tristanem Jarrym. Vyzrál na něj bekhendovou kličkou a srovnal na 1:1.

Edmonton vedl od 14. minuty, kdy rovněž v přesilovce po přihrávce Connora McDavida skóroval Ryan Nugent-Hopkins. Vítězný gól, svůj první v NHL, si v druhé dvacetiminutovce připsal Quinn Hutson. Na 3:1 završil skóre v úvodu třetí třetiny ve vlastním oslabení kapitán hostů McDavid.

Těsně před brankou McDavida se mohl před očima reprezentačních trenérů Radima Rulíka a Ondřeje Pavelce, kteří vyrazili do zámoří na inspekční cestu před uzávěrkou olympijské nominace, prosadit David Pastrňák. Jenže jeho střela byla sražena jen na horní tyčku branky Edmontonu, kterou už v ten moment střežil Calvin Pickard, který ke konci druhé třetiny nahradil zraněného Jarryho.

Utkání rozhodly speciální formace. Oilers skórovali při přesilové hře, i během oslabení. "Věděli jsme, že jsou v tom dobří, což dnes potvrdili. Proto nás nakonec přehráli. Bohužel, letos zatím dost bojujeme s vyloučeními. Možná tak soupeřům dáváme až moc příležitostí skórovat," prozradil spolupracovníkovi ČTK po zápase Zacha.

Reklama
Reklama

"Byli jsme ve všem pomalí. V zápasech, které jsou vyrovnané tak, jako tento, musíte hrát naplno po celou dobu, protože poté, co jsme dali gól a srovnali, se to mohlo překlopit i na naši stranu. Z toho se musíme do budoucna poučit," uvedl obránce Bruins Hampus Lindholm.

Pastrňák za Bruins odehrál přes 22 minut, nebodoval a ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body. V sestavě Oilers už potřetí za sebou chyběl bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš z 15 střel Chicaga inkasoval pouze jednou. Slavil tak druhé vítězství v brankovišti Canadiens za sebou. Překonal ho pouze v osmé minutě Frank Nazar, jenž otevřel skóre.

Poté už dával góly pouze Montreal. Dvakrát skóroval Zachary Bolduc, jednou obránce Noah Dobson a kapitán týmu Nick Suzuki.

Reklama
Reklama

Minnesota zvítězila na ledě Columbusu 5:2 a uspěla už pošesté v řadě. Celek, který po velké výměně z Vancouveru posílil hvězdný obránce Quinn Hughes, momentálně okupuje třetí příčku v Západní konferenci NHL. Za Wild odehrál devět minut český bek David Jiříček a zblokoval dva střelecké pokusy soupeře.

Calgary s českým dlouhánem Adamem Klapkou otočilo vývoj utkání se Seattlem a vyhrálo 4:2. Dvěma góly se prezentoval šestatřicetiletý Mikael Backlund. Klapka si připsal čtyři hity.

Hokejisté Dallasu nadále stíhají Colorado, jenž vévodí celé NHL. Tentokrát vyhráli na ledě San Jose 5:3. Dva góly si připsal dvaadvacetiletý Wyatt Johnston. Radek Faksa za Stars jednou vystřelil na branku.

Boston - Edmonton 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 17. Zacha - 14. Nugent-Hopkins, 35. Q. Hutson, 42. McDavid. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Zacha (Boston).

Montreal - Chicago 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky: 15. a 41. Z. Bolduc, 50. Dobson, 57. Suzuki - 8. Nazar. Střely na branku: 35:15. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 15 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta, Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Z. Bolduc, 2. L. Hutson, 3. Suzuki (všichni Montreal).

Ottawa - Pittsburgh 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 3. a 54. B. Tkachuk, 22. Perron, 25. Giroux. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Ullmarkm 2, B, Tkachuk, 3. Batherson (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Los Angeles 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 13. Bjorkstrand - 26. a 36. Kempe. Střely na branku: 32:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Forsberg (oba Los Angeles), 3. Cirelli (Tampa Bay).

Washington - Toronto 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Reklama
Reklama

Branky: 17. a 45, Chychrun, 14. Protas, 49. Carlson. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Carlson, 3. Thompson (všichni Washington).

Columbus - Minnesota 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky: 16. a 38. Werenski - 34. Hartman, 37. Tarasenko, 52. Eriksson Ek, 59. Kaprizov, 59. Boldy. Střely na branku: 29:28: Diváci: 14.845. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (oba Minnesota).

Buffalo - Philadelphia 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Reklama
Reklama

Branky: 8. Quinn, 37. T. Thompson, 40. Östlund, 51. Norris, 60. McLeod - 9. Cates, 32. York, 55. Konecny. Střely na branku: 28:27. Diváci: 16.055. Hvězdy zápasu: 1. Benson, 2. T. Thompson, 3. Lyon (všichni Buffalo).

St. Louis - NY Rangers 1:2 (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 19. Berggren - 27. Perreault, 63. J. Miller. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. J. Miller (oba NY Rangers), 3. Binnington (St. Louis).

Calgary - Seattle 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Reklama
Reklama

Branky: 31. a 60. Backlund, 51. Kadri, 52. Coronato - 28. Stephenson, 38. Kakko. Střely na branku: 46:23. Diváci: 17.449. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. Kadri, 3. Coronato (všichni Calgary).

San Jose - Dallas 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Branky: 37. a 45. Graf, 22. Muchamadullin - 18. a 29. W. Johnston, 13. Hintz, 40. Hryckowian, 59. Benn. Střely na branku: 37:30. Diváci: 15.808. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston (Dallas), 2. Graf, 3. Celebrini (oba San Jose).

Východní konference:

Reklama
Reklama

Atlantická divize:

1.

Detroit

35

19

3

13

108:115

41

2.

Montreal

34

18

4

12

110:118

40

3.

Boston

35

20

0

15

114:109

40

4.

Tampa Bay

34

18

3

13

107:90

39

5.

Florida

33

18

2

13

106:103

38

6.

Ottawa

33

16

4

13

105:104

36

7.

Toronto

33

15

5

13

105:108

35

8.

Buffalo

33

15

4

14

103:112

34

Metropolitní divize:

1.

Carolina

33

22

2

9

112:91

46

2.

Washington

34

19

4

11

110:88

42

3.

NY Islanders

34

19

3

12

102:96

41

4.

Philadelphia

33

17

6

10

99:94

40

5.

New Jersey

34

19

1

14

99:104

39

6.

NY Rangers

36

17

4

15

91:96

38

7.

Pittsburgh

33

14

9

10

103:106

37

8.

Columbus

34

14

6

14

102:120

34

Západní konference:

Centrální divize:

Reklama
Reklama

1.

Colorado

33

24

7

2

133:77

55

2.

Dallas

35

23

5

7

120:93

51

3.

Minnesota

35

21

5

9

109:89

47

4.

Utah

36

17

3

16

111:106

37

5.

St. Louis

36

13

8

15

88:125

34

6.

Winnipeg

33

15

2

16

98:100

32

7.

Chicago

34

13

6

15

94:105

32

8.

Nashville

33

13

4

16

93:115

30

Pacifická divize:

1.

Vegas

32

16

10

6

97:92

42

2.

Anaheim

34

20

2

12

121:112

42

3.

Edmonton

35

17

6

12

119:119

40

4.

Los Angeles

34

15

9

10

88:90

39

5.

San Jose

35

17

3

15

105:118

37

6.

Calgary

35

14

4

17

91:105

32

7.

Seattle

32

12

6

14

79:102

30

8.

Vancouver

33

13

3

17

92:112

29

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama