13. 4. Aleš
Do korupční kauzy se měl zaplést další prvoligový hráč

Olomoucký obránce Jakub Elbel je podle serveru Seznam Zprávy po Samuelu Šigutovi z Karviné dalším prvoligovým fotbalistou, který se měl zaplést do korupční kauzy.

Jakub Elbel Foto: ČTK / Taneček David
Policie ho neobvinila a nefiguruje ani v disciplinárním řízení etické komise Fotbalové asociace ČR. Podle vyšetřovatelů však věděl o nelegálních sázkách a údajně pomáhal přesvědčit známého, aby ovlivnil utkání. Elbel vinu odmítá.

Podle webu iSport.cz je postaven mimo tým Sigmy a připravuje se individuálně.

"Zaslechl jsem to, ale jsou to pro nás nové informace. Budeme s tím pracovat, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím z ničeho obviněný není, víc k tomu nemám co říct v tuto chvíli," řekl webu dočasný kouč Pavel Hapal.

Generální sportovní manažer v neděli po porážce v Pardubicích nahradil odvolaného trenéra Tomáše Janotku.

Elbel vinu odmítá. "Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti," uvedl.

V první lize odehrál 34 zápasů a vstřelil dva góly. Server Seznam Zprávy poukázal na policejní dokumenty, podle nichž se Elbel setkal předloni v obchodním centru s tehdejším vyškovským hráčem Filipem Štěpánkem a měl chtít, aby ovlivnil baráž o postup do první ligy mezi Karvinou a Vyškovem.

Elbela měl využít Daniel Černaj, jeden z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy.

"Z rozhovoru je dále patrné, že se Elbel se Štěpánkem zná, čehož chce Černaj využít k tomu, aby Štěpánka pomohl nasměrovat k jednání, které ovlivní utkání, z čehož bude také Černaj profitovat," uvedli vyšetřovatelé.

Pětadvacetiletý Elbel podle nich nebyl členem organizované zločinecké skupiny, ale měl být prokazatelně seznámen s její činností.

