Světový pohár se vrací do kalendáře. Pravděpodobně i s českými hokejisty

Do hokejového kalendáře se vrátí Světový pohár a s vysokou pravděpodobností i s českou účastí. Šéf NHL Gary Bettman krátce před začátkem Turnajem čtyř v Montrealu společně se zástupci hráčské asociace NHLPA oznámili, že jej plánují uspořádat v roce 2028.

S účastí nejlepších hráčů NHL by se měl konat v únorovém termínu a poté se pravidelně střídat v sudých letech s olympijským turnajem.

Světový pohár se dosud uskutečnil třikrát (1996, 2004, 2016) a český výběr ani jednou nechyběl. Bettman neupřesnil, jaké týmy se turnaje účastní. Z jeho slov ale jasně vyplývá, že nechce, aby mužstvo tvořili hráči z různých zemí jako posledně. Naposledy nastoupil tým Evropy a kombinovaný tým z hráčů Kanady a USA do 23 let.

"Předpokládáme, že se turnaje zúčastní jednotlivé země a žádné smíšené týmy. Mělo by jej hrát alespoň osm mužstev," řekl Bettman.

Světový pohár 2028 zapadne do pravidelné rotace mezinárodních akcí s hráči NHL, kterou zahájil nynější Turnaj čtyř a bude pokračovat olympijskými hrami v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026. Po World Cupu by se hokejisté z NHL měli představit i na OH 2030 ve Francii. Na olympijský turnaj se hvězdy ze zámořské ligy v Itálii vrátí po 12 letech.

"Mezinárodní soutěže za účasti nejlepších hokejistů jsou pro naše hráče velice důležité. Touha reprezentovat své země je v jejich DNA a fanoušci to milují," uvedl Bettman před úvodním zápasem Turnaje čtyř mezi domácí Kanadou a Švédskem. O hostitelských městech Světového poháru se rozhodne v příštích měsících.