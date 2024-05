Djokovič vzbudil rozruch "arogantním" výrokem. Navrátilová shodila úspěch Macháče

Tenisové Roland Garros má čtyři hlavní favority, ale žádného opravdu jednoznačného. Tím není a nemůže být ani světová jednička, Novak Djokovič. Srb zažívá jednu z nejhorších sezon v kariéře a fakt, že za pět měsíců nehrál ani jediné finále, je u něj nevídaný.

V tenisovém světě panuje vzácná shoda: už dlouho nebyl mužský pavouk na grandslamovém turnaji tak otevřený jako letos v Paříži.

Čtyřmi hlavními kandidáty na titul jsou Novak Djokovič, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev.

První je ale z formy, další dva sotva doléčili zdravotní potíže a poslední jmenovaný - byť v prvním kole poměrně snadno překonal překážku v podobě čtrnáctinásobného šampiona turnaje Rafaela Nadala - dosud grandslam nevyhrál.

A tak se světové osobnosti často znovu přiklánějí k titulu pro Djokoviče.

Svou bilanci by srbský fenomén zakulatil na pětadvacet grandslamových trofejí, v historické tabulce by se osamostatnil na absolutním čele před Margaret Courtovou.

Navzdory letošnímu výsledkovému strádání si na cestu do Paříže přibalil svou pověstnou sebedůvěru, která ho v posledních letech pomohla katapultovat až k pozici nejlepšího tenisty historie.

"Cítím se skoro v rozpacích mluvit o svých očekáváních. Nebudu totiž spokojen s ničím jiným než s titulem. Vždycky to tak bylo. Vím, že to pro mnoho lidí bude znít arogantně, ale myslím si, že mám kariéru, která to ospravedlňuje," uvedl Djokovič.

Jeho slova vzbudila rozruch, byť označení "arogantní" v tomto případě příliš neodpovídá realitě. Bělehradský rodák jen upřímně odhalil svou představu úspěchu.

Pravdou však je, že Djokovič momentálně znamená velkou neznámou. Na antuce letos odehrál jen turnaje v Monte Carlu, v Římě a v minulém týdnu v Ženevě, kam se přihlásil na poslední chvíli, aby přece jen nastřádal více herní praxe.

V Monaku nestačil v semifinále na Caspera Ruuda, v Itálii ho šokoval Chilan Alejandro Tabilo, v pátek ve Švýcarsku zase Tomáš Macháč, který po setech 6:4, 0:6, 6:1 ukořistil životní vítězství.

Čechův úspěch přitom v rozhovoru pro Tennis Channel mírně shodila legendární Martina Navrátilová.

Naznačila totiž variantu, že srbský favorit nemusel hrát krátce před startem French Open naplno a nebylo v jeho nejlepším zájmu dál postupovat.

"Asi si představoval lepší přípravu, což je koneckonců důvod, proč hrál ještě v Ženevě. Potom ale prohrál třetí set semifinále 1:6 a já zkrátka nevím, jestli chtěl tenhle zápas doopravdy vyhrát," prohlásila osmnáctinásobná grandslamová šampionka.

Šance na triumf nechtěla Djokovičovi upírat, ovšem vyjádřila výraznou pochybnost.

"Podle mě to není moc pravděpodobné. Nemá dobrý rok a navíc ani nebyl zraněný, takže se musíme ptát, jestli je tam ještě nějaká motivace," dodala Navrátilová a tipla si, že stejně jako na začátku roku v Austrálii bude i na dvorci Philippea Chatriera slavit mladý Ital Sinner.

Podceňovat Djokoviče ale není radno. Je mistrem ve vyladění formy na nejdůležitější chvíle a je logické, že na menších turnajích už ho pohání jen zlomek odhodlání.

"Vím, čeho jsem schopný, zvlášť na grandslamech. Ty jsou mým cílem a hraju na nich nejlepší tenis," potvrdil.

Nedostatek motivace v Paříži podle něj rovněž nebude tématem.

"Stále v sobě mám touhu přepisovat historii našeho sportu a vyhrávat ty největší tituly. Ale musím trochu snižovat očekávání, nemyslet tak dopředu a zápas po zápasu budovat svou hru," vysvětlil už sedmatřicetiletý šampion.

Do Roland Garros vstoupí v úterý večer, jeho soupeřem v prvním kole bude Francouz Pierre-Hugues Herbert. Jeho největší konkurenti už čekají ve druhé rundě: Alcaraz, Sinner ani Zverev neztratili set.