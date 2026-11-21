Fotbalisté Plzně v 15. kole první ligy zvítězili 2:1 na stadionu Bohemians 1905 a Pražany v nejvyšší soutěži porazili posedmé za sebou. V souboji sousedů v tabulce padly všechny branky až po přestávce. Viktorii poslal v 66. minutě do vedení Christophe Kabongo, vzápětí sice srovnal Jan Matoušek, ale v 77. minutě si dal vlastní gól domácí Samuel Obinaja.
Západočeši bodovali popáté z posledních šesti ligových duelů a v neúplné tabulce jsou sedmí. Bohemians poprvé v ročníku nejvyšší soutěže utrpěli doma porážku a na devátém místě mají o tři body méně než Viktoria.
Oba týmy proti sobě nastoupily v totožném rozestavení a přes soupeře se v úvodu těžko prosazovaly. V šesté minutě po brejku přenesl Adu na Kabonga, domácí stoper Lischka ale střelu zablokoval. Ve 20. minutě dělily Viktorii od vedení centimetry, Hrošovského pokus těsně zpoza vápna vytáhl gólman Frühwald konečky prstů na tyč.
Pražané s favoritem hráli vyrovnanou partii, v první půli dokonce více drželi míč, jenže větší šanci si do přestávky nevypracovali. Naopak ve 40. minutě opět výrazně zahrozili Západočeši, Adu však v dobré pozici slabou střelou těsně minul.
Ještě větší možnost měl ghanský útočník krátce po změně stran, sám před Frühwaldem ale jen trefil gólmana. Další vyloženou šancí favorit pohrdl v 52. minutě, kdy osamocený Memič na zadní tyči po propadlém centru přestřelil.
Až v 64. minutě poprvé zahrozili „Klokani“. Květ napřáhl zpoza vápna, trefy proti bývalému klubu se však nedočkal, gólman Wiegele jeho ránu vytáhl na roh. O chvíli později otevřeli skóre hosté. Hrošovský přečetl Kadlecovu přihrávku, poslal do úniku Kabonga a ten ze strany zamířil přesně na zadní tyč. Český reprezentant skóroval pošesté v ligové sezoně.
Favorit se ale z vedení radoval jen pár sekund. Hned po rozehrání si na Květovu kolmici naběhl Matoušek a ranou do horního rohu překonal Wiegeleho. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník si připsal druhý gól v ligovém ročníku a v 73. minutě ho jen kousek dělil od třetího a od obratu skóre. Povedenou ranou z dálky napálil břevno.
V Ďolíčku se v druhé půli v souboji remízových „králů“ soutěže hrál mimořádně atraktivní zápas. Z následné akce nahrál Hrošovský Aduovi, jenže ghanský reprezentant ani třetí velkou šanci v utkání neproměnil. Samostatný únik poslal vedle Frühwalda mimo.
V 77. minutě už hosté znovu vedli. Doski vyslal kolmicí do vápna do velké šance Prebsla, který sice zblízka gólmana překonat nedokázal, míč si však smolně srazil do vlastní sítě domácí zadák Obinaja.
Pražané nicméně ještě mohli opět srovnat. Čermák nejprve trefil boční síť a v poslední minutě nastavení pak dostal po sporně odpískaném faulu možnost zahrávat z ideální pozice těsně za vápnem přímý kop. Bývalý plzeňský záložník trefil břevno, od něhož se míč odrazil na zem a podle sudích nepřešel celým objemem brankovou čáru. Plzeň v lize v Ďolíčku podeváté za sebou bodovala.
15. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)
Branky: 68. Matoušek - 66. Kabongo, 77. vlastní Obinaja. Rozhodčí: Berka - Vlček, Machač - Ochotnický (video). ŽK: Krobot (Bohemians). Diváci: 6201.
Bohemians: Frühwald - Obinaja (90. Heidenreich), Lischka, Kadlec (83. Kovařík) - Kareem, Čermák, Sakala, Havel (83. Černý) - Matoušek, Pilař (56. Květ) - Almási (56. Krobot). Trenér: Veselý.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Vavro, Prebsl - Gabriel, Hrošovský (90. Dweh), Červ (68. Pirgič), Doski - Memič (68. Višinský), Kabongo (85. Sojka) - Adu (86. Faal). Trenér: Kováč.
1.
Slavia
15
11
4
0
38:8
37
2.
Mladá Boleslav
15
8
4
3
23:15
28
3.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
4.
Sparta
14
7
3
4
26:14
24
5.
Teplice
15
7
3
5
24:23
24
6.
Olomouc
15
7
3
5
22:22
24
7.
Plzeň
15
6
5
4
31:23
23
8.
Jablonec nad Nisou
15
6
3
6
17:21
21
9.
Bohemians 1905
15
5
5
5
16:17
20
10.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
14
5
2
7
19:20
17
13.
Ostrava
14
4
2
8
11:25
14
14.
Artis Brno
15
3
4
8
18:29
13
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
15
0
3
12
11:28
3
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