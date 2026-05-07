Devět nevyužitých mečbolů. Siniaková nezvládla tříapůlhodinovou bitvu

Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Dohrála také Tereza Valentová, jež nestačila na světovou čtyřku Američanku Coco Gauffovou a podlehla jí 3:6, 4:6.
Do 2. kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč, který vyřadil Řeka Stefanose Tsitsipase 6:4, 7:6. Dalibor Svrčina podlehl Miomiru Kecmanovičovi ze Srbska 2:6, 3:6.
Jednadvacetiletá Nosková porazila 81. hráčku světového žebříčku Zacharovovou po necelé hodině a půl. Pětkrát prolomila soupeřce servis, přidala také osm es. Ve třetím vzájemném utkání zvítězila podruhé. Příště narazí na Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou.
Svěřenkyně Tomáše Krupy Nosková nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku, zbrzdilo ji šest dvojchyb. V koncovce za stavu 5:4 však opět soupeřce sebrala podání a s ním i celý set. Druhou sadu už měla česká tenistka pod kontrolou. Po brzkém brejku utekla do vedení 3:0, na servisu byla stoprocentní a duel poté ukončila využitým druhým mečbolem.
Siniaková svedla s nasazenou dvaadvacítkou tříapůlhodinovou bitvu, nakonec ale neuspěla. Po zisku první sady vedla ve druhém setu 5:3 a i přes následně ztracený servis měla na returnu prvních pět mečbolů. Kalinská je ale odvrátila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla 7:4.
V rozhodující třetí sadě vedla Siniaková znovu 5:3. Tentokrát na servisu za stavu 5:4 promarnila další čtyři možnosti na ukončení zápasu a nakonec ho ztratila. Kalinská se ujala vedení 6:5, při podání české hráčky se propracovala k mečbolu a proměnila ho.
Valentová se s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Gauffovou utkala podruhé a stejně jako vloni na Roland Garros neuspěla. Vítězce Turnaje mistryň z roku 2024 přitom vzala čtyřikrát servis, jenže šestkrát o něj sama přišla. První set ztratila poté, co brzy prohrávala 0:4. Ve druhé sadě sice dvakrát dohnala manko brejku, v deváté hře ale znovu neudržela podání a Gauffová utkání doservírovala.
Úspěšný vstup do turnaje zaznamenal Macháč, který porazil bývalou světovou trojku Tsitsipase. Zdolal ho podruhé v kariéře i v sezoně. Uspěl proti němu také ve 2. kole Australian Open.
Pětadvacetiletý Macháč získal první set díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nedotáhl vedení 5:3, v tie-breaku ale uspěl 7:4. V dalším kole narazí na nasazenou sedmičku Daniila Medveděva z Ruska.
Třiadvacetiletý Svrčina, který postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace, se proti Kecmanovičovi nemohl opřít o servis. Přišel o něj šestkrát, podání udržel jen dvakrát. Udělal pět dvojchyb a celkem 33 nevynucených chyb.
První set ztratil poté, co přišel o všechna čtyři podání. Ve druhé sadě sice šel po brejku do vedení 1:0, o výhodu ale hned přišel a Kecmanovič poté rozhodl dalším brejkem v osmé hře. Pak využil první mečbol.
Do akce dnes v Římě půjde ještě Barbora Krejčíková, která zabojuje proti světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové. Marie Bouzková se utká s Američankou Taylor Townsendovou.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Tsitsipas (Řec.) 6:4, 7:6 (7:4), Llamas (Šp.) - Quinn (USA) 6:3, 5:7, 6:3, Garín (Chile) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 7:6 (7:2), 7:5.
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Kalinská (22-Rus.) - Siniaková (ČR) 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Americkým státem Mississippi se prohnala nejméně tři tornáda, 17 lidí je zraněných
Americký stát Mississippi ve středu večer místního času zasáhly ničivé bouře a nejméně tři tornáda. Zranění utrpělo 17 lidí, 500 domovů bylo v důsledku počasí poničeno, uvedly dnes podle agentury AP místní úřady. Stanice CBS informovala, že lidé nahlásili nejméně 14 tornád.
Věděl o tom Zelenskyj? Největší korupční skandál Ukrajiny znovu ožívá
Miliardová korupční kauza kolem ukrajinské státní společnosti Enerhoatom má další pokračování. Uniklé odposlechy podle ukrajinských médií naznačují možné vazby až na prezidenta Volodymyra Zelenského. Kauza přitom už v minulosti „položila“ několik jeho klíčových spolupracovníků a ministrů.
Nárazník nadávek? Je to relax, říká nejlepší sudí. Vadí rozpité čáry a zrnité záběry
Podruhé v kariéře byl na galavečeru hokejové extraligy oceněn jako nejlepší sudí sezony, Miroslav Lhotský má přitom pohyb v pruhovaném dresu jako koníček. I když v play off posuzuje těsné klíčové momenty, i když na něj prší nadávky, pořád na ledě relaxuje. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil o roli nárazníku i zvyšujícím se tlaku.
Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o Green Dealu
Polský euroskeptický prezident Karol Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o klimatické politice Evropské unie známé jako Green Deal.
Rusové pocítí, že válka je blízko. Blíží se legendární ruská přehlídka
Rusové se připravují na vojenskou přehlídku k 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Na rozdíl od loňska se ale zúčastní jen minimum světových lídrů a média čím dál více zmiňují otázky bezpečnosti. Akci totiž hrozí ukrajinské drony a nemá se na ní objevit těžká vojenská technika, jako jsou tanky a obrněná vozidla.