Denia si šel obšlápnout Spartu. Jestli ukáže na mě, budu nejšťastnější, modlí se Macek

Sparťanský fotbalista Roman Macek nezastírá, že jeho cílem je dostat pozvánku do české reprezentace na nadcházející zápasy Ligy národů. Pokud by se v nominaci objevil, byl by nejšťastnější na světě.
Devětadvacetiletého záložníka nepřekvapilo, že se po srpnovém příchodu na Letnou stal okamžitě členem základní sestavy Pražanů. Domnívá se však, že vzhledem k výsledkům Sparty ani jeho výkony ještě nejsou zcela ideální. Řekl to na tiskové konferenci po ligové výhře 2:0 nad Jabloncem.
Macek prošel téměř všemi reprezentačními výběry, za národní A-tým však dosud nenastoupil. V průběhu týdne navštívil Spartu v jejím tréninkovém centru na Strahově nový španělský trenér českého celku Santi Denia, nominaci kouč zveřejní v pátek.
"Musím říct, že jsem typ, který chce vždy reprezentovat. Je to cíl, samozřejmě. Vím, že mám určitý věk a že se očekávalo, že možná budu v reprezentaci o hodně dříve. Musím předvádět takové výkony, abych si to zasloužil. Když nominace přijde, budu nejšťastnější na světě, protože pro mě, jak mám nastavenou hlavu, je reprezentace nejvíc," uvedl Macek.
Do Sparty přestoupil na konci července z Mladé Boleslavi a ihned se stal členem zahajovací jedenáctky. "Překvapený nejsem, to by pak snižovalo moje ambice a fotbalové ego. Myslím si, že je to i kvůli stylu, kterým hrajeme. Po prvním zápase s Lyonem jsem říkal, že když hráči kolem vás předvedou nadstandardní výkon, tak na té pozici, co hraju, je důležité být správně nastavený. A plnit to, co od vás trenér očekává," prohlásil Macek.
"Začátek byl v uvozovkách snový díky tomu, že jsem zapadl do dobře hrajícího týmu. Jsem hodně kritický, málokdy se pochválím a určitě se nebudu chválit teď, protože se začátek sezony nepovedl tak, jak jsme si představovali. Tím pádem to znamená i to, že moje výkony ještě nejsou na takové úrovni, na jaké by měly být," mínil někdejší hráč Lugana.
Sparta do sezony vstoupila čtyřmi porážkami z úvodních sedmi kol, navíc vypadla v kvalifikaci Ligy mistrů. Tento týden ve středu zvítězila v domácím poháru na stadionu druholigového Žižkova 5:0 a dnes si poradila s Jabloncem. Před reprezentační přestávkou ještě rozehraje v Arménii Evropskou ligu a poté v nejvyšší soutěži nastoupí v Olomouci.
"Už před zápasem se Žižkovem jsme si řekli, že do repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní. Jsem rád, že jak v poháru, tak dnes se nám to povedlo. Teď nás čekají dva zápasy, které musíme zvládnout," uvedl Macek.
"Určitě to nebylo jednoduché období, jsme si toho všichni vědomi. Tohle je ta nejlepší odpověď. Jsem moc rád, že jsme to dnes zvládli za tři body a hlavně i jakým způsobem jsme to zvládli," řekl Macek.
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