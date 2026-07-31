Denia je nadšený ze života v Česku, hodlá bydlet vedle Nedvěda. A chce přemluvit Schicka

Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia chce mužstvo budovat především na základě týmového ducha. Má zájem také o Patrika Schicka, který po neúspěšném mistrovství světa ohlásil konec reprezentační kariéry.
S kanonýrem Leverkusenu by se chtěl brzy setkat a představit se mu.
Schick skončil jako aktuálně nejlepší střelec národního týmu, pokračování v reprezentaci zvažuje i její dlouholetý kapitán Tomáš Souček, který je momentálně zraněný. Denia spolu s asistentem Pablem Amem konkrétní jména příliš komentovat nechtěl.
"Hlavně chceme mluvit o týmu, ten je nejdůležitější. S vedením asociace se budeme snažit, abychom měli v reprezentaci nejsilnější hráče. Týmový duch je z naší zkušenosti nejdůležitější, pocit hráčů, že do týmu patří. Pomůže nám s tím i pan předseda (David Trunda), který je pro asociaci jako otec," řekl Denia s úsměvem.
V září čekají český tým zápasy elitní divize Ligy národů proti Chorvatsku, Anglii a mistrům světa ze Španělska, což bude pro španělské trenéry speciální konfrontace. "Soustředíme se teď na první zápas proti Chorvatsku. Skupina je obtížná, ale proč bychom v ní neměli dosáhnout více dobrých výsledků? Budeme na tom tvrdě pracovat. Jde o to vybrat ty nejlepší. Zatím nechci mluvit o jednom hráči ani o dalších konkrétně. Ale Schicka samozřejmě chceme," uvedl nový hlavní kouč.
Podle předsedy už na tom trenéři pracují. "Ptali se mě, jestli můžou v neděli za Patrikem Schickem zaletět a představit se mu," řekl Trunda.
S Deniou se poprvé sešel před třemi týdny v hotelu v New Yorku, kam přiletěl sledovat závěr světového šampionátu. Španěl se teď hodlá usadit v české metropoli. "Moje rodina má radost. Jsou šťastní, že povedu český tým. Manželka tu chce žít, poblíž Pavla Nedvěda (generální manažer reprezentací). Asi deset minut od sídla asociace, byt je úžasný, je vidět přímo na hřiště. Chci bydlet a žít v Praze a v České republice, cítit podporu pro trenéry a hráče," řekl Denia.
Stejné plány má i jeho asistent. "Je hezké cítit tu vůni trávy. Mluvili jsme s rodinami, příští týden se rozhodneme, kdy se přestěhovat. Nabídli nám byt poblíž. Důležité pro nás je pochopit zdejší kulturu. Nechceme být jako slon v porcelánu. Potřebujeme mluvit s lidmi, kteří mají zkušenosti. Chceme se sem brzy přestěhovat," uvedl Amo.
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