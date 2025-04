NHL je paf z náctiletého talentu, při debutu hned dal gól. Jak starý mazák, chválí ho

Do deseti let odejde z trhu práce do důchodu 1,2 milionu lidí, uvedl ministr Jurečka

Český trh práce by mělo do deseti let opustit 1,2 milionu lidí. To je asi pětina zaměstnaných. Do penze začnou odcházet silné ročníky. Stát i zaměstnavatelé by měli usilovat o to, aby byl odchod…

Přečíst zprávu