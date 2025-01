Šalé žehral na hlouposti proti Švédům. Z utkání si navíc odnesl "modráka"

Celkem deset střeleckých pokusů na branku si připsal v utkání se Švédskem kapitán české hokejové dvacítky Eduard Šalé, ale porážce 2:4 v duelu o první místo ve skupině B na mistrovství světa v Ottawě nezabránil ani proměněným trestným střílením. Tím po 34 sekundách po startu závěrečné části stanovil konečný výsledek.

Šalé v rozhovoru pro svazový web ceskyhokej.cz řekl, že jeho tým nabídl Seveřanů výhru velkým množstvím vyloučení.

"Rozhodly fauly. Nemyslím si, že nás Švédi nějak úplně přehráli. Vítězství jsme jim de facto darovali. Tolik faulů proti takovému týmu se prostě stávat nesmí," řekl Šalé. Netušil, z čeho celkem sedm přesilovek pro Švédy pramenilo. "Těžko říct. Zezačátku v první třetině nám moc nohy nejely, ale tam ty fauly nebyly. Byly až ve druhé třetině a dělali jsme úplné hlouposti. Musíme se na to podívat, tohle se stávat nesmí."

Češi putovali na trestnou lavici čtyřikrát ve druhé třetině a třikrát v závěrečném dějství. "Není to nic příjemného. Bylo dobré ve třetí třetině, jak jsem dal ten nájezd, pak se to trochu zvedlo. Ale asi tři minuty nato jsme byli zase vyloučení. Těžko se to hodnotí. Nakopne nás gól, jsme na nějaké vlně a hned nás shodí další oslabení," litoval Šalé.

Trestné střílení mu nabídl zákrok Axela Sandina Pellikky. "Nevím, jestli to byl faul, přesně si to nevybavuju. Tlačil jsem se tam, přeskočil mi puk, sekl mě do nohy. Musím říct, že tam mám modráka," popsal situaci Šalé.

Na brankáře Melkera Thelina vyzrál bekhendovým blafákem. "Věděl jsem, co udělám. Měl jsem ještě v hlavě střelu, ale jelikož jsem měl hodně střel a nepadlo to tam, tak jsem si na to úplně nevěřil. Zkusil jsem bekhend, protože ten gól by docela důležitý k tomu, abychom se vrátili do zápasu. Bohužel to sice pak k ničemu nevedlo, ale cítil jsem tíhu toho, že pokud chceme ještě něco uhrát nebo aspoň vyrovnat, tak to musím dát," podotkl Šalé.

Do koncovky se v utkání hodně tlačil. "Viděl jsem, jak se zápas vyvíjí. Měl jsem hodně střel a samozřejmě mě to mrzí, protože v takovém zápase se aspoň jedna musí ujmout. Beru to trošku na sebe, ale nebylo to tak o tom, jestli jsem dal gól, nebo ne. Spíš tak rozhodovaly ty fauly. Mrzí to, ale je to jedině dobře, že jsem měl tolik střel. Takhle musím pokračovat a padne mi to tam. Jak ale říkám, dnes rozhodlo něco jiného," konstatoval.

Teď se Šalé může těšit na třetí souboj s Kanadou na šampionátech dvacítek. V roce 2023 nechyběl v Halifaxu při finálové porážce 2:3 v prodloužení a loni při cestě za bronzem byl u čtvrtfinálové výhry 3:2. Klíčová podle něj bude hlavně disciplína.

"Musíme se hlavně podívat na ty fauly a zaměřit se na to. Ve čtvrtfinále určitě nemůžeme dělat takové hloupé fauly a ten tým proti nám zvedat. Přesilovky rozhodují zápasy. Když jejich nejlepší hráči budou na přesilovkách, budou si to tam ťukat, tak si budou víc věřit a to potom bude voda na jejich mlýn," dodal Šalé, který působí na farmě Seattlu v AHL v Coachella Valley.