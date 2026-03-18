Dělají, co nikdo jiný, žasne trenér. Hokej vyhlíží další jednovaječnou senzaci

Hrají spolu od čtyř let. Teď je jednovaječným dvojčatům Liamovi a Markusovi Ruckovým osmnáct a jeden vedle druhého ohromují v elitní zámořské juniorce WHL. To před draftem NHL vyvolává zajímavou otázku…
V minulé sezoně je v týmu Medicine Hat Tigers výrazně zastiňoval Gavin McKenna, dlouhodobě opěvovaný supertalent, který v létě odešel na univerzitu a mohl by se stát jedničkou příštího draftu.
Tou dobou se o Kanaďanech Ruckových nijak zvlášť nemluvilo. Na nováčky se sice prosazovali obstojně, ale k průměru bod na zápas měli oba útočníci daleko.
V tomto ročníku se od nich přirozeně čekalo zlepšení. Že budou táhnout mužstvo.
Přišlo však něco ještě lepšího. Nedlouho před koncem základní části se zdá, že Ruckové obsadí první dvě místa produktivity WHL. Markus v 66 zápasech nastřádal 102 bodů (20+82), Liam 99 (43+56). Další hráč v pořadí ztrácí pět zápisů.
I proto si Tigers navzdory McKennově odchodu udržují špičkovou výkonnost a mohou pomýšlet na obhajobu ligového titulu.
Podívejte se na jednu z mnoha gólových akcí Liama a Markuse Ruckových v aktuální sezoně:
Hokejový svět však ohledně Medicine Hat řeší především to, že slavní švédští bratři Sedinové možná našli své následníky. Další dvojčata, která budou díky nedostižné telepatii ohromovat NHL.
Problém je, že se na ně v draftu pochopitelně nedá uplatnit jeden výběr. Vancouver musel v roce 1999 odvést obrovský kus práce, konkrétně získat celkovou volbu číslo dva a tři, aby ulovil oba Sediny, Daniela i Henrika.
Ruckové určitě nepůjdou na řadu takto vysoko. Případný zájemce o oba dva ale i tak bude muset předvést dost koordinace.
Centrální úřad skautingu NHL vede Liama, obecně považovaného za lepšího hokejistu, na 26. místě mezi severoamerickými bruslaři a Markuse na 31. příčce. V jiných žebříčcích bývá rozdíl větší.
„Být to na mně, pokusil bych se získat oba,“ řekl deníku The Province generální manažer a trenér Medicine Hat Willie Desjardins. „Chemie mezi nimi je někde jinde. Dělají věci, které u jiných hokejistů nevidíte, a funguje to. Nevím, jestli se tohle dá naučit.“
Desjardins shodou okolností trénoval i Sediny. V letech 2014 až 2017 byl coby kouč Vancouveru u pozdní fáze jejich kariéry.
Podobnosti mezi oběma bratrskými dvojicemi jsou podle něj patrné. „Markus je stejně jako Hank spíš tvůrce hry a Liam spíš střílí – jako Danny,“ spustil 69letý trenér. „Sedinové jsou neskuteční lidé. Spolupráce s nimi nemohla být lepší. Měli obrovskou chuť vítězit. Ruckovi jsou stejní. Celkově asi takoví, jací byli Sedinové v jejich věku.“
Spekulacím, kdo v NHL by si mohl zamluvit oba bratry, vládne Vancouver. Není to ovšem jen nadsázka s odkazem na historii.
Canucks totiž pro první dvě kola nadcházejícího draftu drží hned čtyři volby. Kapacitu na další sedinovský kousek na rozdíl od jiných mají.
A Ruckovi už jsou s provincií Britská Kolumbie spjatí, pocházejí z městečka pár hodin jízdy od Vancouveru. Pokoj měli vymalovaný v barvách Canucks. Sediny na vrcholu kariéry už sice nezažili, ale dodnes občas sledují sestřihy jejich akcí. Jako by do sebe všechno zapadalo…
„Pokud si Liama a Markuse nevybere stejný klub, bude to totálně promarněná příležitost. Ti dva se znají strašně moc dobře,“ poznamenal znalec hokejových talentů Steven Ellis.
