Stydím se, smál se Pastrňák. Gól mu zhatil sníh, klíčovou akci vedl přes Čechošvýcara

Skoro po měsíční pauze od vyřazení Bostonu naskočil David Pastrňák do ostrého zápasu a českým hokejistům pomohl na úvod mistrovství světa k cenné výhře 5:4 v prodloužení proti Švýcarsku. Byť se rozjížděl pomaleji, nakonec přispěl dvěma asistencemi, včetně té klíčové.

Herning (od našeho zpravodaje) - V prodloužení to byl Pastrňák, jak ho fanoušci znají. Na pohled ležérní kličkou si prohodil puk pod nohama obránce Deana Kukana, naservíroval ho Romanu Červenkovi a český kapitán trefil vítězný gól.

Kukan, jehož otec se v Česku narodil, odjel v rozhodujícím momentu na špatnou stranu a brankář Leonardo Genoni neměl proti ráně Červenky šanci.

Češi v repríze pražského finále prohrávali 0:2, vedli 3:2 a znovu ztráceli 3:4. Dvěma obraty nakonec došli k vítězství, které je může na startu šampionátu uklidnit.

Pastrňák přišel mezi novináře v dobrém rozmaru, ale bylo znát, že mu agresivní soupeř vzal množství sil. Švýcaři po české hvězdě šli, navíc v první třetině začal havířovský rodák nepovedeným trestným střílením.

Jak byste nájezd po faulu na Ondřeje Beránka okomentoval? Tam vás Genoni vyčapal.

To mě úplně nevyčapal! (smích) Trefil jsem ho do hrudi, sjelo mi to. Led nebyl ideální, ale popravdě se za to trošku stydím. Sjelo mi to, měl jsem spoustu sněhu na hokejce. Stane se to, jsem rád, že jsme i tak vyhráli. Ale musí to být ode mě gól, místo 1:1 to pak bylo 0:2.

První třetina celému českému týmu moc nevyšla, skoro jste nevystřelili na branku. Čím to, že ve druhé přišel obrat?

Nevím, čím to může být. Možná ten led, možná to, že jsme tady měli jen jeden nebo dva tréninky. Po týdnu, kdy se jen trénuje, to tak někdy je. Nejlepší trénink je stejně zápas a někdy trvá, než se do toho dostanete.

Jak jste se na ledě cítil osobně po pauze?

Je to skoro měsíc, je to cítit. Opravdu nejlepší trénink je zápas a doufám, že to z mojí strany budou další zápasy lepší a lepší.

Jak se v prodloužení zrodila Červenkova vítězná branka?

V prvním střídání v prodloužení jsem to zkusil okolo, ale nic se tam otevřelo. Proto ve druhém střídání, když jsem to dostal do jízdy, jsem to zkusil na střed a viděl jsem v té rychlosti Červuse. Jen jsem mu to posunul, on takovou šanci většinou promění. Skvělá střela a důležitý druhý bod.

Tušil jste, že se trefí?

On to dokazuje na MS v posledních letech každoročně. Góly dává, body mu tam skáčou. Je to chytrý hráč a střelu má velmi dobrou.

Jak důležitá výhra pro sebevědomí to je?

Moc dobře jsme věděli, že ten zápas nebude jednoduchý. Musím říct, že to bylo velmi náročné fyzicky i psychicky. Ta otočka nám může po psychické stránce pomoct, ale pořád je to jen první zápas. Nebyl to jednoduchý start do šampionátu a jsme moc rádi za bod navíc.

Na tribunách bylo dost českých fanoušků, jak jste vnímal atmosféru?

Vnímal jsem to dobře, všude byly vlajky. Ještě když hrajeme se Švýcary, je třeba dát kredit i jejich fanouškům, že jezdí ve velkém počtu. Naši, to už je skoro samozřejmost, hlavně na víkendové zápasy MS. Doufáme, že jich bude přibývat, dnes nám vytvořili skvělou atmosféru. Jsou naším sedmým hráčem na ledě.

Před vyrovnáním Lukáše Sedláka ve třetí třetině mu helmu půjčoval Daniel Voženílek. Takže se zase upevňuje vaše zlatá parta?

(úsměv) Dělal jsem si srandu, že Sedlo potřeboval změnit helmu, aby dal gól. Je to hezké, hned pak vyhrál buly, zůstali jsme na puku a dali jsme důležitý vyrovnávací gól.