Dvanáctkrát dobíjeli, přesto byli biatlonisté ve štafetě po týdnu znovu šestí

Biatlonisté Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář byli šestí ve štafetě na Světovém poháru v Ruhpoldingu, která byla generálkou na únorové olympijské hry. Doplatili na 12 dobíjených ran a po týdnu zopakovali umístění z Oberhofu. Poprvé v sezoně triumfovali Francouzi před Norskem a Německem
"Dnes to nebyl od nás úplně perfektní výkon. Oberhof patřil k těm lepším závodům. Dnes tam bude asi hodně chyb, které budeme klukům vytýkat - hlavně na střelnici. Nebýt toho třetího a čtvrtého úseku, tak jsme byli ještě dál. Šesté místo určitě bereme, ale chyb na střelnici bylo hodně," řekl České televizi trenér Michael Málek.
Češi vyrovnali nejlepší výsledek sezony. Zaostali o minutu a dvě sekundy za vítěznými Francouzi, kteří triumfovali navzdory trestnému kolu Fabiena Claudea na prvním úseku. Čtvrtí skončili Švédové, pátí byli překvapivě Estonci.
Pětadvacetiletý Mikyska zahájil závod čistou položkou vleže. Vestoje ale třikrát dobíjel a předal na deváté příčce se ztrátou 12,2 sekundy na čelo.
"Ta stojka mě mrzí. Je to docela paradox. Šel jsem předtím na závod, tam byl bidet, pět terčíků a prostřední netrefený. A pak udělám to samé na stojce. Naštěstí jsem to ale stihl dostřelit," řekl České televizi Mikyska.
Mareček odvracel hrozbu trestných kol dokonce dvakrát. V "ležce" minul první tři rány, po úpravě mířidel ale už zbývajících pět zvládl.
Rodák z Nového Města na Moravě dobíjel třikrát i vestoje, na poslední dva terče mu zbývaly dva náboje. Těžké chvíle ale opět ustál a předal štafetu čtrnáctý s mankem 52,5 sekundy.
"Když jsem nedal ty tři ze tří a vůbec jsem netušil, kde to mám, tak jsem si říkal, že nemusím dát také vůbec nic. Tlak byl obrovský, byl jsem z toho úplně v háji a bylo to hrozné," uvedl Mareček.
Hornigovi se podařilo po čisté střelbě vleže ztrátu snížit. Vestoje ho ale zbrzdily dvě dobíjené rány. Do posledního úseku vyslal Krčmáře na desáté příčce se ztrátou 46,7 sekundy.
"Speciálně ta dobíjená rána mi bude ležet v hlavě. To, že jedna rána vypadne, se v tomhle typu závodu stane. Musí se to ale opravit na první ránu a ne až na druhou," řekl Hornig.
Krčmář v prvním běžeckém kole využil to, že soupeři v čele se Švédem Sebastianem Samuelssonem taktizovali. Poté mu pomohla i střelba.
Vleže byl stoprocentní a na závěrečné "stojce" opravoval jen jednou. Štafetě tak polepšil o čtyři příčky a cílem projel s téměř pětisekundovým náskokem před sedmým Švýcarskem.
SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12).
