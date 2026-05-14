Další triumf s pečetí kanára. Ženský debl se mění v hon na neporazitelnou Češku

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová 7:5, 6:0 a vyhrály 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubljova z Ruska 6:2, 6:4 a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Novaka Djokoviče.
Siniaková s Townsendovou usilují o čtvrtý triumf na turnaji kategorie WTA 1000 za sebou. Před turnajem v Římě triumfovaly v Madridu, Miami a Indian Wells. Do čtvrtfinále se dostaly po odstoupení rumunské dvojice Jaqueline Cristianová, Sorana Cirsteaová, v prvním kole porazily pár Alexandra Ealaová, Hailey Baptisteová.
Česko-americká dvojice dotáhla v prvním setu proti nasazeným osmičkám Perezové a Schuursové dvakrát manko brejku. Sadu otočily ze stavu 4:5, kdy nejprve nepovolily soupeřkám set dopodávat a posléze získaly další dva gamy.
Ve druhém setu měly už Siniaková s Townsendovou duel pod kontrolou. Perezové a Schuursové povolily jen deset fiftýnů a nadělily jim "kanára". O postup do finále se utkají se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová, nebo s Američankami Coco Gauffovou a Caty McNallyovou.
První hráč světa Sinner porazil Rubljova za hodinu a půl a zdolal ho v osmém z 11 vzájemných duelů. Dvaatřicátou výhrou v řadě na turnajích kategorie Masters překonal Djokovičův rekord z roku 2011. Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner naposledy prohrál na turnajích kategorie ATP 1000 vloni v říjnu v Šanghaji, kdy skrečoval duel 3. kola s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.
Řím je jediným turnajem této kategorie, který Sinner ještě nevyhrál. Poté může zkompletovat kariérní Grand Slam na Roland Garros. Jeho příštím soupeřem bude buď další Rus Daniil Medveděv, nebo Španěl Martin Landaluce.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Paliva v Česku po dvou týdnech zdražování zlevnila. Průměrná cena benzínu je za 42,53 korun
Průměrná cena pohonných hmot v České republice po dvou týdnech nárůstu klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42,53 Kč, před týdnem byl o 27 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 1,95 koruny na průměrných 41,36 Kč, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Utajované přezbrojení. USA pomohly, čeští výsadkáři získají desítky útočných vozidel
Přesně rok poté, co vyšlo najevo, že ukrajinské speciální jednotky se po bojištích prohánějí v lehkých útočných autech Flyer, se americká technika dostává i do výbavy české armády. Chrudimský výsadkový pluk by měl těchto vozidel získat hned několik desítek, první už dorazily. Spojené státy je Česku poskytnou jako kompenzaci za dřívější pomoc Kyjevu, platit bude třeba jen za jejich vybavení.
Starmerova vláda se rozpadá. Ministr zdravotnictví oznámil rezignaci
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
Další porážka evropských automobilek. Číňané otevřeně říkají, na koho mají spadeno
Že jdou čínské automobilky po nevyužívaných továrnách v Evropě, je jasné už nějaký ten pátek. Napomohla tomu mimo jiné i evropská cla na elektromobily dovážené z Číny, obecně je ale pro expanzi lepší v místě přímo vyrábět. Zvyšuje to důvěru a zkracuje dodací lhůty. Jenže dříve kolem konkrétních jmen asijské značky mlžily, teď o nich mluví naprosto otevřeně.