Sport

Další posila z Premier League míří na Letnou. Obránce Sonne přichází z Burnley

ČTK

Do fotbalové Sparty přišel obránce Oliver Sonne na půlroční hostování z Burnley.

Oliver SonneLeague - Burnley v Tottenham Hotspur - Turf Moor, England, United Kingdom - 24 Jan 2026
Oliver SonneFoto: Profimedia
Pražané o tom informovali na svém webu. Pětadvacetiletý reprezentant Peru narozený v Dánsku je čtvrtou zimní posilou letenského celku.

Jeho angažováním zareagovalo vedení Sparty na odchod Ángela Preciada do Brazílie a zranění Martina Suchomela.

Dánský trenér Brian Priske měl před Sonneho příchodem na místo pravého obránce jen Pavla Kadeřábka.

Sonne se narodil v dánském Herfolge, reprezentuje však Peru stejně jako křídelník Joao Grimaldo, jehož Letenští začátkem roku získali z Partizanu Bělehrad.

Do klubu Premier League Sonne přestoupil před rokem ze Silkeborgu. V Burnley se do základní sestavy neprosadil, na pravé straně vládne hvězdný Kyle Walker.

V této sezoně anglické ligy Sonne odehrál sedm zápasů a dal jeden gól v prosinci Fulhamu.

Sparta již z Premier League před necelými dvěma týdny přivedla záložníka Andrewa Irvinga. Kromě něj a Grimalda Letenští koupili útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.

