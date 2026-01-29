Další posila z Premier League míří na Letnou. Obránce Sonne přichází z Burnley

Do fotbalové Sparty přišel obránce Oliver Sonne na půlroční hostování z Burnley.
Pražané o tom informovali na svém webu. Pětadvacetiletý reprezentant Peru narozený v Dánsku je čtvrtou zimní posilou letenského celku.
Jeho angažováním zareagovalo vedení Sparty na odchod Ángela Preciada do Brazílie a zranění Martina Suchomela.
Dánský trenér Brian Priske měl před Sonneho příchodem na místo pravého obránce jen Pavla Kadeřábka.
Sonne se narodil v dánském Herfolge, reprezentuje však Peru stejně jako křídelník Joao Grimaldo, jehož Letenští začátkem roku získali z Partizanu Bělehrad.
Do klubu Premier League Sonne přestoupil před rokem ze Silkeborgu. V Burnley se do základní sestavy neprosadil, na pravé straně vládne hvězdný Kyle Walker.
V této sezoně anglické ligy Sonne odehrál sedm zápasů a dal jeden gól v prosinci Fulhamu.
Sparta již z Premier League před necelými dvěma týdny přivedla záložníka Andrewa Irvinga. Kromě něj a Grimalda Letenští koupili útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.
