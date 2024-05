Další hvězdné posily pro MS? Pastrňák a Zacha vypadli s Bostonem z play off NHL

Hokejisté Floridy zvítězili v Bostonu 2:1, sérii ovládli 4:2 a postoupili do semifinále NHL. Domácím nestačil gól Pavla Zachy, který by s Davidem Pastrňákem mohl posílit českou reprezentaci na mistrovství světa. Napodobili by tím útočníka Caroliny Martina Nečase, jenž s týmem vypadl o den dříve z play off a dnes by měl dorazit do Prahy.

Zacha vstřelil ve svém 25. startu ve vyřazovací části poprvé gól. Sedmadvacetiletý útočník se dostal v závěru úvodní třetiny do sólového úniku a bekhendovou kličkou otevřel skóre. Ve 33. minutě vyrovnal z mezikruží Anton Lundell, po jehož střele zařídil Floridě postup Gustav Forsling z dorážky v čase 58:27. "Ani nevím, jak prošel puk do branky. Jen jsem viděl, jak se někdo raduje. Bylo to úžasné," popsal Forsling. "Nejsem hráčem, který střílí vítězné góly. Mým úkolem je hlavně bránit. Je příjemné, když pomůžete týmu i takhle, ale obrana je pro mě na prvním místě," doplnil bek Floridy. Do sestavy Bostonu se vrátil kapitán Brad Marchand, jenž vynechal pravděpodobně kvůli otřesu mozku předchozí dva zápasy. Domácí publikum jej bouřlivě přivítalo. "Ovace na začátku utkání mluví za vše. Pomohlo nám to k lepšímu startu než v minulých utkáních. Myslel jsem si, že to bude náš večer. Hráči vypadali uvolněně, sebevědomě. Jejich gólman (Sergej Bobrovskij) byl ale velmi dobrý," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Nikdy nejste šťastný, pokud nevyhrajete poslední zápas sezony. Ale byla pro mě čest trénovat tento tým. Někteří hráči udělali ohromný pokrok, můžou být na sebe hrdí," doplnil kouč. Florida se probojovala mezi čtyři nejlepší týmy NHL podruhé za sebou. Ve finále Východní konference se střetne s New York Rangers, vítězem základní části. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 6. zápas: Boston - Florida 1:2 (konečný stav série: 2:4) Západní konference - 6. zápas: Utkání Colorado - Dallas se ještě hraje.