Přeskočit na obsah
Benative
8. 3. Gabriela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Další české stříbro z paralympiády. Opět zazářila biatlonistka

ČTK

Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny Edlingerové, jež dnes obsadila sedmé místo.

Para Biathlon - Women's Individual Vision Impaired
Simona BubeníčkováFoto: REUTERS
Reklama

Zrakově postižená Bubeníčková byla ve sprintu čtvrtá. V dnešním závodu na 12,5 km nestačila v doprovodu traséra Davida Šrůtka jen na Číňanku Wang Jüe, která přidala po sobotním triumfu druhé zlato.

Čeští handicapovaní sportovci čekali na medaili na zimních olympijských hrách od Vancouveru 2010.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Moravec - moderátor
Václav Moravec - moderátor
Václav Moravec - moderátor

Moravec po 21 letech končí v České televizi. "Nemohu dál garantovat nezávislost"

Václav Moravec po dlouhých jedenadvaceti letech končí v České televizi. Oznámil to v neděli na konci OVM, v jejichž první hodině byl jedním z hostů po takřka deseti letech také předseda SPD Tomio Okamura. „Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ zdůraznil Moravec.

Reklama
Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury

Šéf sněmovny Okamura jezdí služebním BMW. Za to samé sekýroval Pekarovou

Předseda SPD Tomio Okamura jako šéf Sněmovny jezdí stejným služebním vozem BMW, jehož používání vyčítal své předchůdkyni v čele dolní parlamentní komory Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Uvedl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zdůvodnil to tím, že ojetý vůz má menší zůstatkovou hodnotu než nákup nové Škody Superb.

Reklama
Reklama
Reklama