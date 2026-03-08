Další české stříbro z paralympiády. Opět zazářila biatlonistka

Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny Edlingerové, jež dnes obsadila sedmé místo.
Zrakově postižená Bubeníčková byla ve sprintu čtvrtá. V dnešním závodu na 12,5 km nestačila v doprovodu traséra Davida Šrůtka jen na Číňanku Wang Jüe, která přidala po sobotním triumfu druhé zlato.
Čeští handicapovaní sportovci čekali na medaili na zimních olympijských hrách od Vancouveru 2010.
Úprava sjezdovky se úplně nepovedla, stěžovala si Ledecká po super-G
Lyžařka Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu ve Val di Fassa. Trojnásobná olympijská vítězka podruhé v aktuální sezoně Světového poháru nebyla v této disciplíně v nejlepší desítce.
Moravec po 21 letech končí v České televizi. "Nemohu dál garantovat nezávislost"
Václav Moravec po dlouhých jedenadvaceti letech končí v České televizi. Oznámil to v neděli na konci OVM, v jejichž první hodině byl jedním z hostů po takřka deseti letech také předseda SPD Tomio Okamura. „Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ zdůraznil Moravec.
ŽIVĚ Válka potrvá pár týdnů, míní Macinka. Já bych ji nazval třetí světová, namítá Lipavský
Zatímco současný ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tvrdí, že vyostřená situace na Blízkém východě je jen lokálním konfliktem, který potrvá týdny, jeho předchůdce Jan Lipavský je přesvědčen, že půjde o měsíce trvající válku. "Nebojím se ji nazývat třetí světovou válkou," uvedl.
ŽIVĚ Dojde na pozemní operaci? Speciální síly by se podle plánu měly v Íránu zmocnit uranu
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních.
Šéf sněmovny Okamura jezdí služebním BMW. Za to samé sekýroval Pekarovou
Předseda SPD Tomio Okamura jako šéf Sněmovny jezdí stejným služebním vozem BMW, jehož používání vyčítal své předchůdkyni v čele dolní parlamentní komory Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Uvedl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zdůvodnil to tím, že ojetý vůz má menší zůstatkovou hodnotu než nákup nové Škody Superb.