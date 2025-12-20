Až cílová fotografie zničila český sen. Maděrová zářila při thrilleru v Davosu

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.
Dvaadvacetiletá Maděrová se dočkala čtvrté medaile z pohárového seriálu. Stříbrnou příčku obsadila podruhé. V této olympijské sezoně patřila mezi čtyři nejlepší i v pátém paralelním závodu, slalom dnes snowboardistky absolvovaly poprvé.
Na únorových hrách v Livignu pojedou pouze obří slalom, na třetí zlato za sebou v něm bude útočit Ester Ledecká, jež nyní upřednostňuje lyže.
Maděrová poslední závod před vánoční pauzou začala triumfem v kvalifikaci. Ve vyřazovací části našla přemožitelku až po třech vyhraných jízdách, Caffontová cílovou čáru protnula dříve pouze o milimetry.
Druhou příčkou česká snowboardistka vylepšila týden starý bronz z Cortiny d'Ampezzo. V průběžném pořadí Světového poháru zůstala čtvrtá.
"Jelo se mi skvěle, udělala jsem maximum, co šlo. Mám z toho obrovskou radost, nebyla tam žádná chyba. Byla rychlejší, takže můžu Elise jen pogratulovat," řekla Maděrová v televizním přenosu.
"Teď budu mít pár dní pauzu, strávím ji s rodinou. Potom se vrhnu do tréninku obřáku, protože Scuol a olympiáda volá," zmínila švýcarské dějiště příští zastávky SP.
Stupně vítězek doplnila obhájkyně velkého i malého křišťálového glóbu Japonka Cubaki Mikiová. Na začátku března se nejlepší snowboardistky představí na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně.
SP ve snowboardingu v Davosu - paralelní slalom:
Muži: 1. Auner (Rak.), 2. Messner, 3. March (oba It.), ...Počinek (ČR) nedokončil kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 18 závodů): 1. March 345, 3. Bormolini (It.) 281, 3. Karl (Rak.) 229, ...50. Minárik (ČR) 1.
Ženy: 1. Caffontová (It.), 2. Maděrová (ČR), 3. Mikiová (Jap.), ...v kvalifikaci 37. Šonková, Keclíková (obě ČR) diskvalifikována.
Průběžné pořadí SP (po 5 z 18 závodů): 1. Payerová (Rak.) 332, 2. Mikiová 305, 3. Caffontová 297, 4. Maděrová 290, ...34. Keclíková 7.
