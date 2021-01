Na dakarského zelenáče číhal hluboký příkop. Zůstal ležet zraněný v poušti

Šestadvacetiletý Jihoafričan Henk Lategan měl v 5. dakarské etapě těžkou nehodu. Se svou Toyotou Hilux narazil na dvacátém kilometru do příkopu, který auto katapultoval do vzduchu. Lategana museli odvézt do nemocnice s podezřením na zlomenou klíční kost.

