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Sport

Čtvrtkařka Manuel vyhrála Zlatou tretru, rekord si zlepšila na 49,74

ČTK

Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Dvacetiletá česká reprezentantka vylepšila o tři setiny svůj čas z Diamantové ligy v Římě.

World Indoor Championships
Lurdes Gloria ManuelFoto: REUTERS
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Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour se v letošních světových tabulkách posunula na šesté místo, v evropském pořadí sezony je druhá.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bojoval v Ostravě o prvenství s Erickem Portillem z Mexika, který byl nakonec díky lepšímu zápisu úspěšnější. Oba zdolali 227 cm, Štefela měl v soutěži o jednu opravu více.

České oštěpařky hranici 60 metrů nepřekonaly, Nikol Tabačková byla čtvrtá a bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková šestá. Zvítězila srbská vicemistryně Evropy Adriana Vilagošová (62,92).

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