"Čtvrtfinále? Noční můra a nejlepší hráč světa." Švédové koušou selhání, Češi je děsí

Stačil bod a Švédové by si to ve čtvrtfinále rozdali s Rakouskem. Tedy se soupeřem, kterého porazili už ve skupině 4:2. Jenže po selhání v závěrečném duelu s Kanadou (3:5) se mezi Tre Kronor a semifinále rozevřela mnohem větší propast: Česká republika. A na severu Evropy jsou si toho moc dobře vědomi.

Sportovní novináři nejčtenějšího bulvárního deníku ve Švédsku zasypali Forsberga a spol. tvrdou kritikou. "A máte to. Jdete na mistry světa," hřímal titulek s neskrývanou palčivou výčitkou.

Není divu. Švédové měli vše ve svých rukou, směr do semifinále si mohli určit sami. "Rakousko, respektive Německo nebo Česká republika. Tohle bylo v koši. Stačil bod, ale byla to nula. A ta znamená, že ve čtvrtfinále to bude padesát na padesát. Proti týmu, který nás loni přejel," vzpomněl loňský semifinálový výsledek 3:7 ve svém komentáři švédský žurnalista Hans Abrahamsson.

Hokejoví experti rádia Radiosporten zašli ještě dál. "Čtvrtfinále? Noční můra. Úřadující mistři světa s možná nejlepším hokejistou světa Davidem Pastrňákem," upozornil komentátor Magnus Wahlman.

Respekt k soupeři cítí i sami hokejisté. "Musíme být ve střehu. Češi mají několik šikovných hráčů. Budeme se muset pokusit zavřít obrannou třetinu," souhlasil Elias Lindholm.

"Česko je velmi kvalitní soupeř. Stačí se podívat na loňské mistrovství světa. Předvedli neuvěřitelný turnaj, tým je složený z celé řady vynikajících hokejistů," prohlásil Rasmus Sandin pro Aftonbladet Sport. Na čtvrtfinálové výzvě ale přece jen našel nějaká pozitiva. "Vždycky je větší zábava čelit nejlepším týmům a nejlepším hráčům na světě," dodal.

Proti výběru trenéra Radima Rulíka nastoupí domácí reprezentace ve Stockholmu ve čtvrtek večer. "Aspoň budeme mít šanci se pomstít. Je na čase konečně vyhrát," burcoval kouč Sam Hallam v rozhovoru pro SVT Sport.