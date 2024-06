Co to říká? Anglii děsí "ubohá" hra i myšlení trenéra. Už se na něj vymýšlejí vtipy

Gareth Southgate už je jako Chuck Norris. I na něj se vymýšlejí fóry, ovšem narozdíl od slavného akčního hrdiny výhradně v negativním duchu. Anglie si na fotbalovém Euru remízou s Dánskem sice zajistila postup, hrdý národ ale děsí předváděná hra i myšlenkové pochody hlavního kouče.

Kdyby měl Southgate Ferrari, jezdil by rychlostí 10 mil za hodinu.

Southgate dává svůj telefon na úsporný režim, když má baterku na 99 procentech.

Southgateova oblíbená aktivita? Sledovat malbu schnout.

Kdyby byl Southgate kořením, byl by moukou.

Oblíbený twitterový účet Troll Football s tím začal, fanoušci zvesela pokračují. Ti angličtí humorem alespoň zmírňují bolest, kterou při sledování národního týmu cítí.

Albion po utrápené výhře nad Srbskem opět nepřesvědčil. Proti Dánsku hrál ještě hůř. Šel sice do vedení po úspěšné dorážce Harryho Kane, brzy ale krásnou střelou srovnal Morten Hjulmand a pak už byli Dánové v Deutsche Bank Parku ve Stuttgartu lepším týmem.

Angličany po remíze 1:1 vypískali vlastní fanoušci a Southgate znovu, už potolikáté během svého téměř již osmiletého působení na lavičce, schytává ostrou kritiku za nudnou hru a za neschopnost vytáhnout alespoň zlomek potenciálu z kádru k prasknutí nabitého superhvězdami.

"Velmi nevýrazné," mračil se ve vysílání BBC bývalý stoper Rio Ferdinand. "V mých očích to postrádá jakýkoli směr, takticky hluboko pod par. Dánsko nás takticky jasně zastínilo," podotkl.

"Máme ty nejlepší, nejnebezpečnější, nejkreativnější hráče a my se rozhodneme zalézt do obrany. Na takovou taktiku máme až příliš dobrý materiál. Zajímalo by mě, jestli takhle mají hrát záměrně, nebo jestli je k tomu donutí soupeř," zamýšlel se Ferdinand.

A pak jen kroutil hlavou nad jednou z trenérových pozápasových výmluv, která začala okamžitě kolovat na sociálních sítích s vyděšenými reakcemi příznivců.

"Co to proboha říká?" ptali se mnozí. Southgate bez okolků potvrdil, že defenziva je jeho jasnou prioritou.

"Víme, že zatím nemáme přirozenou náhradu za Kalvina Philipse. Zkoušíme různé věci," prohlásil kouč.

Okamžitě tím vyvolal salvu reakcí podivujících se nad tím, proč za největší problém považuje absenci defenzivního záložníka, který si v jarní části sezony ani nevybojoval místo v základu West Hamu United přes Tomáše Součka.

“We don’t have a natural replacement for Kalvin Phillips…”



He’s surely taking the piss… pic.twitter.com/BsaxKvTQyx — george (@StokeyyG2) June 20, 2024

Co na tom, že hvězdě uplynulé sezony, autorovi 25 gólů a 17 asistencí Coleu Palmerovi zatím na Euru nedal ani minutu.

Co na tom, že do Německa kromě zraněného Luka Shawa nevzal dalšího levonohého obránce a nalevo nasazuje naprosto ztraceného Kierana Trippiera.

"Proč k sakru nedostal Palmer šanci? Garethe, pro lásku boží, zahoď tenhle defenzivní odpad a pusť na ně naše útočné psy. Teď!" tweetoval během utkání rozčileně slavný moderátor Piers Morgan.

A jeden z prominentní anglických odborníků Jamie Carragher přitakal: "Přišel čas být nemilosrdný. Garethe, vyber svůj nejlepší tým, ne své nejlepší hráče."

Kritiku schytal kouč i za to, že až příliš spoléhá na teprve dvacetiletého Judea Bellinghama.

Ostatní, neméně schopní hráči, jsou kolem něj často utopení a klenot Realu Madrid občas vykazuje známky jakéhosi syndromu hlavní role.

Po duelu se Srbskem na sítích kolovalo video z úseku hry, kdy se mu několikrát marně nabízel Phil Foden. Bellingham místo efektivní přihrávky na hranu pokutového území pokračoval v kličkování v rohu hřiště.

"Něco není v pořádku, v týmu není rovnováha. Bellingham pořád mává rukama. Tohle je pro Garetha velká zkouška, vypadá to, že o věcech až příliš přemýšlí," prohlásil Roy Keane.

Southgatea čekají těžké dny, na ostrovech už se rozjel nemilosrdný mlýn kritiky a je nevyhnutelné, že musejí přijít změny. Vyzval k nim i nejlepší střelec historie Premier League Alan Shearer.

"Byl to ubohý výkon. Dost bylo experimentů, tenhle tým potřebuje jiskru. Ale potřebuje ji hodně rychle," prohlásil.

