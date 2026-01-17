"Čo robia ostatné baletky? Stoja!" Karol Polák poslal do předklonu Gotta i Bohdalovou

Před 10 lety zemřel legendární sportovní komentátor Karol Polák, jehož hlas provázel diváky při největších sportovních událostech, včetně olympiád a fotbalových šampionátů. Vášeň pro sport a odborné znalosti z něj udělaly ikonu československé televize a ovlivnily celé generace fanoušků. Připomeňte si jeho slavné hlášky.
1976
Karol Polák, který se narodil 7. září 1934, byl u jednoho z nejvýznamnějších okamžiků československé fotbalové historie. Po Panenkově slavném "dloubáku" v Bělehradě v závěru penaltového rozstřelu proti NSR si mohl legendárně nadšeně zakřičet slovensky: "Góóóól. Sme majstri Európy pre rok 1976!"
Karol Polák, který se narodil 7. září 1934, byl u jednoho z nejvýznamnějších okamžiků československé fotbalové historie. Po Panenkově slavném "dloubáku" v Bělehradě v závěru penaltového rozstřelu proti NSR si mohl legendárně nadšeně zakřičet slovensky: "Góóóól. Sme majstri Európy pre rok 1976!"
Kokot
V souvislosti s východoněmeckým sprinterem Manfredem Kokotem zazněla z Polákových úst známá atletická hláška. "Nemecký šprintér Kokot bezkonkurenčne víťazí a kde sú naši? Ďaleko za ním. Bodaj by sme aj my mali takých Kokotov!"
Krasobruslení
„I ty nejkrásnější nohy někde končí,“ zaznělo při komentování krasobruslení žen, které udivovaly stále kratšími sukněmi.
Prší 2006
„Prší, prší, jen se leje, výsledek je bez naděje,“ zaznělo před druhým poločasem barážového fotbalového utkání o mistrovství světa 2006 Slovensko - Španělsko.
A už před tímto duelem Polák věštecky prohodil: "Už jste s námi chvíli na Tehelném poli a já, protože mám v ruce mikrofon, si připadám trochu jako hrobník, který sedí na kozlíku pohřebního vozu a sviští do koní, odvážejících ostatky našich postupových nadějí na hřbitov MS. Ale co, černé myšlenky, i na vojně je nakonec veselo, vždyť každý chvíli tahá pilku…"
Anglie 1975
"„… od rána angličtí fanoušci rozbíjejí bary… nad Tehelným polem se táhne hustá mlha… Nic nevidím… Někde by tam měl hrát náš Masný… Podle reakcí diváků je to gól, nebo rohový kop…!!!?“ zaznělo při fotbalovém utkání Československo - Anglie (2:1) v roce 1975, které se kvůli husté mlze hrálo dva dny.
Labutí jezero
Polák byl pro každou legraci a díky tomu se dostal také do zábavných programů. Na Silvestra 1979 v Československé televizi velmi vtipně komentoval Labutí jezero v podání baletních umělců Národního divadla v Bratislavě. Po jeho slovech se smíchy prohýbaly i tehdejší největší hvězdy tuzemského showbyznysu - Karel Gott, Jiřina Bohdalová nebo Radoslav Brzobohatý.
Běží
"A běží, běží… kdo běží…? Běží nám patnáctá minuta!" Z komentáře k fotbalovému zápasu.
Omyl
I mistr tesař se někdy utne. Zaznělo to při jednom ze zápasů Artmedie Petržalka v Lize mistrů.
Polák: "Ale ve druhém poločase nějak nevidíme Vaščáka."
Spolukomentátor: "No možná proto, že střídal!"
Španělsko 2005
„Ta zeď vypadá jako španělská. Jak se za ní máma převlékala,“ zaznělo během barážového fotbalového utkání Slovensko - Španělsko v roce 2005.
Šerm
Vůbec první komentování proběhlo v Polsku, kde Karol Polák musel komentovat šerm. "O šermu jsem nic nevěděl, tak jsem ho začal trénovat. Bylo to v roce 1960," zavzpomínal v jednom pořadu.
Karol Polák zemřel 17. ledna 2016 v Bratislavě ve věku 81 let.
