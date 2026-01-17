Přeskočit na obsah
"Čo robia ostatné baletky? Stoja!" Karol Polák poslal do předklonu Gotta i Bohdalovou

Před 10 lety zemřel legendární sportovní komentátor Karol Polák, jehož hlas provázel diváky při největších sportovních událostech, včetně olympiád a fotbalových šampionátů. Vášeň pro sport a odborné znalosti z něj udělaly ikonu československé televize a ovlivnily celé generace fanoušků. Připomeňte si jeho slavné hlášky.

1976

Antonín Panenka, legenda Bohemians
Antonín PanenkaFoto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Karol Polák, který se narodil 7. září 1934, byl u jednoho z nejvýznamnějších okamžiků československé fotbalové historie. Po Panenkově slavném "dloubáku" v Bělehradě v závěru penaltového rozstřelu proti NSR si mohl legendárně nadšeně zakřičet slovensky: "Góóóól. Sme majstri Európy pre rok 1976!"

