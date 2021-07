"Co by jelo domů?" Schmeichel na tiskovce uzemnil anglického novináře, video je hitem

Dánský brankář Kasper Schmeichel na tiskovém brífinku před semifinálovým zápasem Eura 2020 s Anglií uzemnil anglického novináře, který se ho zeptal, co by říkal na překazení plánu Albionu zvítězit na šampionátu. Video z tiskovky je hitem na sociálních sítích, kde ho zhlédly už stovky tisíc lidí.

Schmeichel zdůraznil, že se plně soustředí na to, co by výhra Eura 2020 znamenala pro Dánsko spíše než na fakt, že by překazil plány horlivým Angličanům.

Jejich horlivost reprezentuje fráze "It's Coming Home" z textu písně anglického komika Davida Baddiela, Franka Skinnera a kapely The Lighting Seeds.