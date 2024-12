"Co víc by měl člověk vyhrát?" Krejčíková se ohradila proti pořadí ve Sportovci roku

Tenistka Barbora Krejčíková měla z výsledků letošní ankety Sportovec roku smíšené pocity. Poté co obsadila druhé místo za olympijským šampionem kajakářem Josefem Dostálem, ptala se na instagramu na kritéria, podle nichž novináři hlasují.

Podivila se nad až sedmým místem tenisového kolegy a olympijského vítěze ve smíšené čtyřhře Tomáše Macháče. A připomněla také výsledky ankety před třemi lety, kdy skončila po triumfu na Roland Garros a olympijském zlatu v Tokiu s Kateřinou Siniakovou také těsně pod vrcholem.

"Chtěla bych moc pogratulovat Josefu Dostálovi k vítězství, stejně jako všem ostatním oceněným sportovcům. Český sport je díky bohu plný úžasných osobností a je skvělé, že nám svými výkony dělají radost a můžeme na ně být hrdí," napsala Krejčíková. "Musím ale přiznat, že výsledky ankety ve mně opět zanechaly trochu smíšené pocity," doplnila.

"Nerozumím tomu, že pokud je olympijská medaile klíčovým kritériem, proč nejsou naši letošní olympijští zlaťáci na prvních třech místech? Místo toho je Tomáš (Macháč) dokonce až sedmý? A z jakého důvodu před pár lety porazil wimbledonský titul (Petry Kvitové) zlaté olympijské medaile (ze Soči 2014)?" ptala se devětadvacetiletá Krejčíková, jež se letos stala po Markétě Vondroušové, Petře Kvitové a Janě Novotné čtvrtou Češkou, která Wimbledon vyhrála. Dostala se také do semifinále Turnaje mistryň. Rok ukončí jako nejvýše postavená česká hráčka na okruhu WTA, patří jí 10. místo.

Uvedla, že podobné pocity z výsledků ankety měla i v "snovém" roce 2021, kdy vedle grandslamového titulu na Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře získala po boku Siniakové olympijské zlato a vyhrály spolu Turnaj mistryň. "A ani tehdy to na celkové prvenství nestačilo. V ten moment jsem si říkala, co všechno přesně by měl sportovec vyhrát, aby si toto ocenění v očích novinářů zasloužil?" pokračovala Krejčíková, která skončila v anketě druhá už potřetí.

Česká tenistka, která se čtvrtečního galavečera kvůli nemoci nezúčastnila, obdržela v hodnocení ankety o 50 bodů méně než Dostál. Třetí skončil další olympijský vítěz a rychlostní kanoista Martin Fuksa před pařížskou šampionkou v tenisovém mixu Siniakovou.