Slovácká rallye se stěhuje v kalendáři ČMPR a také místem konání

ČMPR

Českomoravský pohár rallye (ČMPR)m populární šampionát v automobilových soutěžích, letos bude startovat pro změnu Slováckou rallye.

Tato soutěž měla loni v kalendáři premiéru. Pořadatelům v čele se Stanislavem Firtlem se podařilo navázat na rallye, která se v kraji konala naposledy před 40 lety. Centrum soutěže se servisní zónou se nacházelo v bývalém vojenském prostoru Vodní cvičiště Hodonín.

Letos je však všechno jinak. Podnik se přestěhoval o něco severněji, do okolí městečka Morkovice - Slížany poblíž Kroměříže. Novou sezonu ČMPR otevře v sobotu 5. dubna a na programu bude osm rychlostních zkoušek o délce 70 měřených kilometrů. "Musel jsem rychle jednat a najít jinou alternativu," popsal Firtl peripetie s itinerářem soutěže.

Proč došlo k posunu z léta na začátek jara?

Zkusil jsem udělat změnu proti prvnímu ročníku a taky jsem si to v tomto roce chtěl odbýt co nejdřív kvůli práci. Proto, když po komunikaci s promotérem byla možnost tohoto termínu, hned jsem ji využil. Otázkou je, zda není pro jezdce moc brzy. To uvidíme 5. dubna. Já věřím, že posádky přijedou a užijí si nové erzety.

Jak zásadně se změní Slovácká rallye oproti minulému ročníku? Co vše se přestěhuje a proč?

Celá soutěž se přesunula těsně za hranici okresu Hodonín. I když jsem tomu nevěřil, stále žijeme v době, kdy si může při splnění všech povolení a povinností postavit hlavu jediný člověk ze státní správy - a je po všem.. To se stalo loni před samotnou akcí. Během týdne jsme udělali ze záporného vyjádření pozitivní se slibem, že v roce 2025 pojedeme jinde.

Ač mě jako člověka z Kyjova mrzí, že nemůžeme pokračovat na území Hodonínska a Břeclavska v tradici, která tu byla před čtyřiceti lety, musel jsem rychle jednat a najít jinou alternativu. Nebylo to vůbec jednoduché. Avšak tahle aktuální je skvělá. Těším se, až jezdci uvidí naše nové erzety. Staré Hutě a Boršice jsou nejen podle mě opravdu skvělé. Kostru třetí RZ Morkovice jezdci znají z Rallye Kroměříž. Charakter akce se asi úplně nezmění, ale náročnost určitě.

Jak bude vypadat servisní zóna?

Servisní zónu se podařilo zajistit díky spolupráci města a družstva Morkovice - Slížany. Taková plocha s úžasným povrchem se nevidí tak často. Ta se prostě musela využít.

Formát rychlostních zkoušek 3-3-2 zůstal stejný jako loni. Je to kvůli tomu, že se vám osvědčil?

Tento formát je za mě skvělý v tom, že při jednodenní soutěži se auta do servisní zóny nevrátí jen jednou ale dvakrát. Více možností pro diváky vidět závodní auta v servisní zóně a pro první závod sezony určitě výhoda v tom, že jezdci mohou více zkoušet nastavení nebo případné úpravy, než se sezona rozjede naplno. Možná pozitivní i pro posádky, které jedou jiný šampionát, aby měly auta vícekrát pod stanem během testu.

Z čeho jste si vzali ponaučení z premiérového ročníku pro letošní soutěž?

Pro mě to bylo učení za pochodu a léčba šokem. I když jako pořadatel mám za sebou uspořádání dvou ročníků závodu automobilů do vrchu pro FIA SAMŠ na Slovensku, tak tohle bylo jiné. A bohužel nemůžete být u všeho. Z 99 procent všichni lidi, co pomáhali, byli skvělí a zodpovědní. Bohužel se našli jedinci, kteří to vzali za jiný konec. Teď se pořadatelský sbor trochu obměnil a věřím, že se vyvarujeme chyb. Za mě je to tak, že jako pořadatel si jdete pro chyby a kritiku naproti.

Je malá naděje, že se vše povede na 100 procent. Sám aktivně závodím 20 let a chyby na závodech jsou vždy. Jen někdy jsou vidět více, a někdy méně. Přece jenom, pokud máte na víkend najatých 350 lidí, šance, že všichni odvedou vše bez chyb, je dost malá. Potom nastává samozřejmě chvíle pro notorické kritiky, hlavně na sociálních sítích. Tam jsou většinou největší moralisti ti, kteří si nedovedou představit, jak složité je něco takového vůbec uspořádat.

Loni byl atraktivním místem skok na RZ Rajčatárna. Mohou se diváci i letos na podobou lahůdku?

Takový skok na posádky pravděpodobně v tomto roce nečeká, ale myslím si, že vhodnou záplatou bude RZ Staré Hutě. Ta je opravdu skvostná. Jsem rád, že se nikdy a nikde nejela. Je to zážitek jet ji i na kole.

Jste připraveni čelit během rallye dlouhým časovým prodlevám?

Více zodpovědnějších lidí na vedoucích pozicích a pokud možno méně nehod. Loni bylo pár hrůzostrašně vypadajících nehod na RZ Koryčany. které nám zajistily "krásný" časový skluz. Naštěstí vše dopadlo relativně dobře.

