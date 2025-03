Chytilův zkrat ovlivnil derby. Sparta využila přesilovka a srazila Slavii dvěma góly

Fotbalisté Slavie prohráli v 25. kole v pražském derby na hřišti Sparty 0:2 a před městským rivalem vedou neúplnou tabulku o 10 bodů. Hosté dohrávali od 27. minuty bez vyloučeného útočníka Mojmíra Chytila. Úřadující mistři využili přesilovku ve 313. derby mezi 51. až 57. minutou, nejprve se trefil bývalý hráč Slavie Jaroslav Zelený a po něm Lukáš Haraslín.

Vršovický celek prohrál teprve podruhé v sezoně nejvyšší soutěže a v šestém ligovém utkání jarní části poprvé nebodoval. Nadále má ale výrazně nakročeno k prvnímu titulu od roku 2021. Deset bodů může na Slavii ztrácet i Plzeň, pokud v neděli zvítězí v Pardubicích.

Sparta oplatila odvěkému rivalovi říjnovou ligovou porážku 1:2 z Edenu a doma v nejvyšší soutěži neprohrála se Slavií pošesté v řadě. Svěřenci dánského trenéra Larse Friise bodovali ve dvanáctém kole za sebou a v posledních devíti zvítězili.

"Dostali jsme se sami do situace, v níž je hloupé se každodenně bavit o titulu. Není to ale tak, že bychom Slavii nenaháněli. Protože to děláme a budeme v tom pokračovat, dokud nebude konec," řekl Friis na tiskové konferenci.

Do sestavy Sparty se po nemoci vrátil ofenzivní univerzál Haraslín. Příležitost v zahajovací jedenáctce překvapivě dostal i Uchenna. Na opačné straně trenér Slavie Jindřich Trpišovský nečekaně postavil na hrot útoku vedle Chorého i Chytila.

První poločas nabídl minimum fotbalových momentů, naopak nechybělo množství faulů a vypjatých emocí od hráčů i z hlediště vyprodané Letné. V páté minutě si na Laciho centr naběhl kapitán Panák, jenže hlavičkoval vedle. V 18. minutě zraněného slávistu Dioufa nahradil Schranz.

"Malick má zlomeninu na lýtkové kosti. Chtěl to zkusit přes bolest, je vyřazený. Pro tým je to samozřejmě velká rána, Malick je pro nás rozdílový hráč. V hlavě mám jeho zranění a to, že pravděpodobně do konce sezony asi nebude," prohlásil Trpišovský.

"Přímo na hřišti jsem tam neviděl faul, protože Uchenna zahrál míčem a pak v přirozeném pádu spadl na Dioufa, který tu nohu dal pod něj. Takže nám to přišlo spíš jako nešťastná náhoda než přestupek," uvedl v rozhovoru pro O2 TV Fotbal rozhodčí Karel Rouček.

Klíčová chvíle přišla ve 24. minutě. Vindahl pokryl centr zprava, dobíhající Chytil ležícího sparťanského brankáře přeskočil, ale pravou nohou ho kopl do hlavy. Hlavní sudí Rouček udělil českému reprezentantovi žlutou kartu, po intervenci videozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ale původní verdikt zrušil a Chytila rovnou vyloučil. Olomoucký odchovanec dostal první červenou kartu v ligové kariéře. V pátém ligovém derby po sobě tak minimálně jedno z mužstev mělo vyloučeného hráče.

"Byl to klíčový moment zápasu, úplně to změnilo jeho ráz. Hrát v deseti tady je složité. Za mě to není červená karta, Mojma tam šel ve sprintu a čekal na balon od Chorase (Chorého). Vindahla viděl na poslední chvíli a snažil se ho přeskočit. Asi ho štrejchl. Pro mě to není červená karta. Třeba se mýlím," řekl kapitán Slavie Tomáš Holeš.

"Viděl jsem, že Chytil zasáhl Vindahla, který měl míč v rukou. Ale myslel jsem si, že ho zasáhl v přirozeném pohybu, když ho přeskakoval. Nicméně videorozhodčí mě zavolal k přezkumu a tam bylo jasně vidět, že Chytil se tomu souboji mohl vyhnout, což ale neudělal a nohu tam nechal," vysvětlil Rouček.

Domácí v přesilovce výrazně zahrozili až v nastavení úvodního dějství. Gólman Staněk vytáhl Uchennovu hlavičku a tváří v tvář si poradil i s Kuchtovou na první pohled ne příliš důraznou dorážkou.

Po změně stran Chorý vystihl špatnou rozehrávku domácích a rychle po zemi vystřelil, branku však netrefil. Vzápětí Sparta udeřila, po rohovém kopu Laciho se prosadil hlavou Zelený. V ligové sezoně zaznamenal druhý gól, přičemž na oba mu stačila poslední tři kola.

Za dalších šest minut si Letenští pojistili náskok. Schranz ve vlastním vápně přetáhl přihrávku na Holeše a nechtěně tím nabil na střelu spoluhráči ze slovenské reprezentace Haraslínovi, který nabídnutou šanci zužitkoval. Tahoun Sparty skóroval podeváté v ligové sezoně a je nejlepším týmovém střelcem. Zároveň navázal na hattrick z Karviné v polovině února, jelikož od té doby nehrál. Vršovičtí inkasovali dva góly v jednom ligovém utkání poprvé od loňského dubna. S 10 brankami mají stále nejlepší obranu soutěže.

"Kluci udělali výborný presink, z toho to vzniklo. Jsem velmi rád, že mi to tam padlo. Samozřejmě to není něco, z čeho bych se mega radoval, že mi to nahrál právě Ivan, ale takový je fotbal. Věřím, že tak mi to nahraje i v nejbližším reprezentačním zápase," prohlásil Haraslín.

Další zásah domácích mohl přidat Zelený, při jeho zakončení z voleje se ale blýskl Staněk. Sparta doma v lize pošesté v řadě vyhrála a se Slavií tam v nejvyšší soutěži potřetí za sebou udržela nulu. "Červenobílí" nepotvrdili pozici nejlepšího venkovního týmu v ligovém ročníku.

Severské derby skončilo bezbrankovou remízou

Slovácko zvítězilo nad Českými Budějovicemi 2:1 a vyhráli poprvé na jaře a po sedmi kolech. O tříbodový zisk týmu z Uherského Hradiště se postarali Vlasij Sinjavskij v prvním a Jiří Klíma ve druhém poločase, na průběžných 1:1 srovnal Ubong Ekpai.

Slovácku patří v neúplné tabulce jedenácté místo. Dynamo, které bez baráže nevyhrálo už 29 ligových zápasů v řadě a jako jediné čeká v této sezoně nejvyšší soutěže na vítězství, je se čtyřmi body stále poslední.

Dukla neudržela vedení a s Teplicemi doma po gólu inkasovaném v závěrečných sekundách remizovali 1:1. Pražany poslal ve 32. minutě do vedení Jakub Řezníček, ale v páté minutě nastavení z poslední akce srovnal střídající Michal Bílek. Remízou 1:1 skončil i podzimní úvodní vzájemný duel v sezoně.

Jablonečtí remizovali na svém hřišti v podještědském derby 0:0 s Libercem. Domácí bodovali v nejvyšší soutěži popáté v řadě a zůstávají na pátém místě neúplné tabulky. Osmý Slovan neprohrál v lize počtvrté za sebou, nevrátil ale rivalovi podzimní porážku 0:5 z úvodního duelu na stadionu U Nisy.

Fotbalová Chance Liga - 25. kolo:

Sparta Praha - Slavia Praha 2:0 (0:0)

Branky: 51. Zelený, 57. Haraslín. Rozhodčí: Rouček - Paták, Kříž - Všetečka (video). ŽK: Oscar, Ogbu. ČK: 27. Chytil (všichni Slavia). Diváci: 18.207.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák (74. Ševínský), Sörensen - Uchenna (74. Wiesner), Sadílek, Kairinen, Zelený - Laci - Kuchta (85. Rrahmani), Haraslín (62. Birmančevič). Trenér: Friis.

Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra (81. Pech), Moses (81. Kušej), Oscar, Diouf (18. Schranz) - Zafeiris (65. Botos) - Chytil, Chorý (65. Provod). Trenér: Trpišovský.

Dukla - Teplice 1:1 (1:0), Jablonec nad Nisou - Liberec 0:0, Slovácko - České Budějovice 2:1 (1:1)

Tabulka: