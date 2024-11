Odepisovaná Krejčíková může způsobit šok roku. Američance znechutila tenis

Jessica Pegulaová nepřijela na Turnaj mistryň v dobré formě, přesto se ve světě tenisu spíše hovoří o výkonnostním zmrtvýchvstání Barbory Krejčíkové. Podceňovaná česká hráčka zaujala už nečekaně kvalitním výkonem proti Ize Šwiatekové a Američance - finalistce nedávného US Open - v úterý v Rijádu doslova znechutila tenis.

Vypadalo to, že je na dně. Psalo se o tom, že v Rijádu nemá žádnou šanci, že není stoprocentně fit a že se na Turnaj mistryň přijela pouze zúčastnit a vyzvednout odměnu.

Jenže Barbora Krejčíková po utrápených měsících zase nabízí záblesky své výjimečnosti.

Šwiatekovou dostala do problémů, ale neudržela proti ní vedení 6:4, 3:0. Ještě lepší, zase o něco sebevědomější hru ovšem vytáhla na Pegulaovou, kterou vyřídila dvakrát 6:3.

Takhle frustrovanou Američanku fanoušci dlouho neviděli. Několikrát praštila raketou, skrývala hlavu v dlaních, obracela se v zoufalství na svůj tým, netušila, jak si poradit s uvolněnou hrou Češky a jejím výborným servisem.

Krejčíková nasázela jedenáct es. Tolik jich nenastřílela v žádném zápase této sezony, ani na vítězném Wimbledonu.

"Měla obtížnou sezonu. Trápila se, s výjimkou londýnského týdne. V úterý ale Krejčíková udělala pár kroků od propasti a přiškrtila Pegulovou, dovolila jí jen šest vítězných míčů. Za 69 minut bylo hotovo," referoval oficiální web WTA, s tím že osmadvacetiletá Češka důležitý úspěch oslavila "mohutným zapumpováním pěstí a netypickým řevem".

Zápas na Turnaji mistryň vyhrála poprvé na pátý pokus a k jisté základní odměně ve výši 335 tisíc dolarů rázem připsala dalších 350 tisíc.

Světová třináctka Krejčíková se stala nejníže postavenou hráčkou, která za posledních 22 let vyhrála utkání Turnaje mistryň.

Zároveň se může stát první tenistkou v tomto století, která by na WTA Finals došla do semifinále, aniž by za sezonu nasbírala minimálně 30 výher.

Statistika české tenistky je ještě mnohem tristnější: 31 zápasů, 17 vítězství, 14 porážek.

Její šance na postup ze základní skupiny najednou nabyly reálných obrysů. Už jen postup Krejčíkové do semifinále by byl přitom vzhledem k predikcím šokem.

Podobným, jaký tenistka z Ivančic tenisové planetě připravila na Wimbledonu, kde dokráčela k titulu z pozice nenasazené hráčky, která se předtím sezonou protrápila.

Krejčíková ale umí vytáhnout to nejlepší na největších akcích a ve čtvrtek v rozhodujícím duelu o postup zkusí překvapit světovou trojku Coco Gauffovou.

I když Češka výkonnostně roste, půjde o nesmírně obtížný úkol. Dvacetiletá Američanka totiž v Rijádu zatím exceluje, ve dvou setech sestřelila jak v neděli Pegulaovou, tak v úterý Šwiatekovou. Hrát roli ale může i fakt, že už má jistý postup.