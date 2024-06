Chtěla Američanku, dostala Češku. Po titulu pěla Gauffová na Siniakovou samou chválu

Byla to domluva doslova na poslední chvíli. Nakonec je ze spolupráce Coco Gauffové a Kateřiny Siniakové titul z French Open. Američanka pak neskrývala nadšení a přiznala, že pro ni bylo velkou prioritou hrát grandslam s krajankou. Nakonec ale rozhodně nelitovala, že si plácla právě s Češkou.

Obě nezastírají, že je pro ně důležitá singlová kariéra, ale ani čtyřhru neberou lehkou váhu. Vždyť jsou to obě bývalé deblové světové jedničky. A tak když Gauffová i Siniaková přišly o americké spoluhráčky, hledaly někoho, s kým budou mít reálnou šanci dojít v Paříži daleko.

"Daly jsme se dohromady opravdu na poslední chvíli. Chtěla jsem v první řadě americkou parťačku. Přece jen se blíží olympijské hry, které se budou hrát tady. Když mi ale Taylor Towsendová napsala, že se zranila a Kateřina je volná, řekla jsem si proč ne, přece jen už spoustu grandslamů vyhrála," vyprávěla po triumfu Gauffová.

Nakonec to bylo fantastické spojení. I když spolu hrály poprvé, prakticky bez tréninku, ztratily během šesti zápasů jediný set. Ve finále přetlačily italský pár Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 7:6, 6:3.

"Hrály jsme skvěle, dokonce i v těch dvou těžkých posledních zápasech jsme vždy dokázaly nejít cestu k vítězství. Katka skvěle vybojovala ty dlouhé výměny," chválila Češku americká kolegyně.

Siniakovou nepřekvapilo, že spolupráce klapla hned s prvním utkáním. "Jsme skvělé hráčky nejen v deblu, ale i singlu. Navíc se dobře známe, věděly jsme, jak ta druhá hraje," vysvětlila rodačka z Hradce Králové.

Dvacetiletá Gauffová je světovou dvojkou v singlu, o osm let starší Siniaková nyní už osminásobnou grandslamovou šampionkou v deblu. Rozhodně to tedy nebylo tak, že by jejich nově zbudovaný tým měl svou šéfku.

"Ten, kdo servíroval, měl zrovna velení v tom, jak by se měla výměna vyvíjet. Takhle jsme si občas něco řekly, ale byla to vyrovnaná záležitost. Spíš jsme obě reagovaly na vývoj situace, je to o instinktech," prozradila mladá Američanka.

Nyní obě čeká přesun na trávu a po měsíci zase přesun na pařížskou antuku kvůli olympijských hrám, kde už ale budou každá po boku svých krajanek. V případě Siniakové by to měla být Barbora Krejčíková.

"Bude to velká výzva, jet odtud na trávu a brzy zase zpátky. Ale je to, jak to je. Kalendář je našlapaný a nezbývá než to přijmout a přizpůsobit se," nechala se slyšet Siniaková.

Gauffovou děsí víc aktuální přesun na trávu než z trávy na antuku. "To období před Wimbledonem je nejtěžší, potřebuju delší čas si zvyknout. Cesta zpátky bude o něco snazší. Ale každý z nás to podstoupí. Přece jen je to jednou za čtyři roky. A když se vám to nelíbí, olympiáda není povinnost, můžete odmítnout," dodala Gauffová.