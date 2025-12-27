Chování Kanaďanů Nestrašila udivilo: Kdyby nám tohle někdo řekl před pěti lety...

Kouč juniorské hokejové reprezentace Patrik Augusta i přes porážku v úvodním utkání na mistrovství světa v Minneapolisu 5:7 s Kanadou výkon svých svěřenců ocenil. Pozitiva vidí i jeden z klíčových útočníků Václav Nestrašil.
"Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme nevyhráli, protože chceme vyhrát každé utkání. Ale po herní stránce to byl výborný vstup do turnaje. Za mě to byl velice kvalitní zápas dvou kvalitních týmů. Bohužel jsme odešli s prohrou, ale taky se vztyčenou hlavou," prohlásil Augusta.
Jeho výběr svedl v pátek s favoritem rovnocennou bitvu. Dokázal otočit stav z 1:2 na 3:2, na střely na branku vyhrál 33:27, přesto nakonec zůstal bez bodového zisku. "Řekl jsem klukům, ať mají hlavy nahoře. Protože pokud budeme hrát takhle, tak si v každém zápase dáme velkou šanci k tomu, abychom zvítězili," je přesvědčený šestapadesátiletý bývalý útočník.
Čeští mladíci hrou s otevřeným hledím navázali na čtvrtfinálové duely z posledních dvou MS, v nichž působení Kanady na turnaji ukončili.
"Mužstvo potvrdilo, že dokáže hrát i proti top týmům. A věřím, že do budoucna má i na to, aby je poráželo. Myslím, že jsme dnes podali velmi dobrý výkon. Bylo to výborné utkání, svátek mládežnického hokeje, protože to bylo neskutečně rychlé," podotkl Augusta.
Pozitivem je i probuzení ofenzivy oproti dvěma přípravným duelům před šampionátem proti Lotyšsku a Slovensku. "Věděli jsme, že máme sílu a kvalitní hráče do ofenzivy. Na obou stranách je spousta talentovaných hráčů, zápas zkrátka musel bavit. Dát pět gólů Kanadě je samozřejmě hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm," řekl Augusta.
Sedmý gól inkasovalo mužstvo při závěrečné hře bez brankáře Michala Oršuláka, jen sedm sekund po zahájení power play definitivně rozhodl kapitán soupeře Porter Martone. "Bohužel jsme prohráli buly, dostali rychlý gól a bylo po power play. Měli jsme něco nachystaného, ale soupeř byl kvalitnější na buly. Takhle to v takových zápasech někdy je," uvedl Augusta.
Přes porážku může Čechy těšit také to, že na soupeři byl patrný respekt. Kanaďané dobře věděli, jaké síle čelí.
„Dali jsme pět gólů a oni to slavili, jako kdyby vyhráli mistrovství světa,“ citoval web hokej.cz Nestrašila, který v utkání zaznamenal dvě asistence.
„Nicméně dobře pro nás – je vidět, že máme kvalitu a že se s námi chtějí porovnávat. Jestli Kanaďané proti Čechům takhle oslavují, je to pro náš hokej dobré znamení. Kdyby nám tohle někdo řekl před pěti lety, tak jenom budeme koukat s otevřenou pusou, co se to děje,“ dodal útočník z prvního kola posledního draftu zámořské NHL.
Kouč Augusta zdůraznil důležitost dalšího zápasu, v němž Češi vyzvou v neděli od 2:30 SEČ Dány.
"Musíme se na to dobře nachystat, protože tady jsou jen kvalitní soupeři. Jde o klíčové utkání turnaje, o postup do čtvrtfinále, takže potřebujeme, aby se hráči nachystali a zregenerovali. Čím déle se bude hrát bez branek, tím větší to bude voda na jejich mlýn. Dánové hrají houževnatý hokej, dneska (proti Finům) dohrávali souboje, jsou fyzičtí," upozornil Augusta.
