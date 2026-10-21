Chorý se omlouvá a přebírá iniciativu. Slavii vyzývá k důstojnějšímu řešení

Slavia vyřadila útočníka Tomáše Chorého po jeho vyloučení v utkání s Hradcem Králové do konce podzimní části z kádru A-týmu. Úřadující mistr zároveň rozhodl, že jednatřicetiletému reprezentantovi umožní v zimě odejít a uložil mu pokutu ve výši jednoho měsíčního platu. Chorý trest přijal, za své chování se v prohlášení agentury Nehoda Sport omluvil a navrhl okamžité ukončení svého angažmá v Edenu.
Chorý byl proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Sudí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník mu ukázal prostředníček, což později potvrdila i komise rozhodčích. Český reprezentant dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony. Ve čtvrtek se bude jeho případem zabývat disciplinární komise.
Rozhodnutí klubu v podstatě potvrdilo Chorého konec ve Slavii, který již avizoval trenér Jindřich Trpišovský. Zkušený útočník po bezbrankové remíze s Hradcem za trest neodletěl k úternímu duelu Ligy mistrů v Istanbulu proti Fenerbahce (2:2). Na pondělní tiskové konferenci Trpišovský řekl, že si Chorý za Slavii už nezahraje.
"Dnes jsem obdržel rozhodnutí sportovního ředitele Přemysla Kováře, které plně respektuji a nebudu proti němu podávat odvolání. Taktéž beru na vědomí stanovisko klubu v návaznosti na mé vyloučení i vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského. Uvědomuji si závažnost celé situace a jsem připraven nést plnou odpovědnost za své jednání," uvedl Chorý.
Stejný verdikt si olomoucký odchovanec vyslechl ve Slavii už v květnu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík po Chorého excesech v závěru minulé sezony a vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou řekl, že vytáhlý kanonýr za červenobílé už nikdy nenastoupí.
Spoluhráči i trenéři se však za nejlepšího střelce minulé ligové sezony postavili a majitel klubu Pavel Tykač rozhodl, že se do mužstva vrátí. V 11. kole nejvyšší soutěže se ale kontroverzní útočník dopustil dalšího prohřešku a vedení Slavie mu oznámilo, že v zimním přestupovém období může odejít.
"Domnívám se, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení spolupráce na základě vzájemné dohody. I přes problémy, které jsem svým jednáním klubu způsobil, věřím, že budeme schopni najít korektní a důstojné řešení, které bude respektovat zájmy klubu i mé další profesní směřování," uvedl Chorý, jenž má smlouvu do konce sezony.
"Omlouvám se všem, které jsem zklamal a děkuji všem fanouškům, spoluhráčům i lidem v klubu za podporu, které se mi během mého působení dostávalo," dodal autor 85 ligových branek, jenž pomohl Slavii ke dvěma ligovým titulům.
Celá částka za jeho měsíční plat půjde na konto nadačního fondu Slavie. Kluby v Česku mzdy hráčů ani trenérů nezveřejňují, podle odhadů berou hlavní opory mistrovského týmu přes milion korun.
O Chorého se během podzimu zajímala Plzeň, odkud předloni v létě přišel. Podle pondělního vyjádření agenta Davida Nehody je možností více. "Řecko, Polsko, Kypr. Je nějaký náznak nabídky ze Saúdské Arábie a z Dubaje," uvedl Nehoda.
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