Chorý dostal za plivanec červenou, Slavia tak s Plzní urvala jen bod

Fotbalisté Slavie ve šlágru 29. kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů.
Plzeň dokázala v lize Slavii obrat o body poprvé po sérii pěti porážek. Západočeši si připsali v nejvyšší soutěži druhý nerozhodný výsledek po sobě a ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí bod na třetí Jablonec. Tým z Edenu protáhl šňůru ligové neporazitelnosti na 29 duelů, po sedmi kolech ale nezvítězil.
Plzeňský trenér Martin Hyský, který v minulosti působil ve Slavii, vzhledem k marodce pozměnil rozestavení a vyrukoval s třemi stopery. Místo zraněného reprezentanta Červa hrál ve středu pole Sojka, po delší době dostali šanci v základní sestavě Adu se Spáčilem. Domácím ze zdravotních důvodů vypadli Chytil s Chaloupkem a v zahajovací jedenáctce naskočili Sanyang s Bořilem.
Pražané z úvodní převahy vytěžili jen několik zákroků a první velké šance měli hosté. Ve 28. minutě se po kombinační akci dostal ze strany k Markovičovi Višinský, slávistického gólmana ale nepřekonal. Za chvíli si Viktoria vytvořila ještě větší možnost, Adu se protáhl po levé straně a domácí brankář ještě střelu na zadní tyč vynikajícím zákrokem vykopl na roh.
Červenobílí výrazněji zahrozili až v závěru první půle. Ve 38. minutě v dobré pozici vypálil přízemní střelou těsně vedle, poté utekl po levé straně Provod, přihrál před odkrytou branku Sanyangovi, jenže ten netrefil balon.
Po hodině hry vypadla Souarého střela nejistému Markovičovi z náručí a dorážející Sojka zblízka minul, stál však stejně v těsném ofsajdu. Poté Souaré přízemním pokusem těsně minul. Slávisté se nemohli dostat do tempa a Edenem chvílemi velmi nezvykle zněl pískot nespokojených fanoušků.
Trápící se Pražany mohl v 68. minutě spasit Jurásek, po rychlé akci a přihrávce od Chorého ale vybíhajícího gólmana Wiegeleho zblízka nepřekonal. Domácí pak přece jen přidali a v době, kdy rozhodčí ještě nepustili hostujícího Spáčila po ošetřování zpět na trávník, měl další možnost Jurásek. Gólmana však ze strany nepřekonal.
V 88. minutě Chorý ostře fauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí ale odhalil, že poté na ležícího protihráče tmavé pleti nejspíš plivl a sudí Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil.
Český reprezentant předvedl již druhý zkrat v sezoně, v srpnu na stadionu Slovácka udeřil soupeřova gólmana pěstí do rozkroku, za což dostal šestizápasový trest.
Západočeši z krátké přesilovky už vítězný gól nevytěžili a nedokázali soupeři oplatit podzimní prohru 3:5 ze Štruncových sadů. Slavia, která má s 60 brankami nejlepší ofenzivu v sezoně, neskórovala v nejvyšší soutěži poprvé od konce října a remízy rovněž 0:0 v Olomouci. Doma v lize nicméně od porážky s Viktorií v listopadu 2023 protáhla neporazitelnost už na 43 zápasů.
29. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Viktoria Plzeň 0:0
Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - J. Beneš (video). ŽK: Isife, Sadílek, Douděra, Holeš - Adu, Sojka, Doski, Jemelka. ČK: 89. Chorý (Slavia). Diváci: 18.812.
Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Bořil - Isife (67. Kušej), Moses (67. Oscar), Sadílek, Jurásek - Sanyang (56. Douděra), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil (78. Jemelka) - Višinský, Hrošovský, Sojka (78. Ladra), Doski - Souaré (90. Slončík), Adu (70. Panoš) - Toure. Trenér: Hyský.
Tabulka:
1.
Slavia
28
20
8
0
60:20
68
2.
Sparta
28
18
6
4
57:30
60
3.
Jablonec nad Nisou
28
15
6
7
39:28
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
6.
Liberec
28
11
9
8
41:29
42
7.
Olomouc
28
11
7
10
31:31
40
8.
Karviná
28
11
3
14
41:47
36
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
28
8
7
13
33:43
31
11.
Mladá Boleslav
28
7
10
11
41:52
31
12.
Bohemians 1905
28
8
6
14
22:35
30
13.
Teplice
28
6
11
11
27:34
29
14.
Slovácko
28
5
8
15
24:41
23
15.
Ostrava
28
5
7
16
25:42
22
16.
Dukla
28
3
11
14
17:39
20
Odvoleno. Maďaři si vybrali příští vládu. První sečtené hlasy zatím favorizují opozici
V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od r. 2010. Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně.
ŽIVĚ Írán vydírá celý svět, řekl Trump. Spojené státy zahájí blokádu Hormuzu
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek. Teherán šéf Bílého domu zároveň obvinil z vydírání celého světa a uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí.
Komentář: Když zdravotnický systém motivuje lékaře provádět výkony, které nejsou třeba
Nedávná kauza týkající se údajně nepotřebných implantací ICD ve Fakultní nemocnici Olomouc otevřela velmi citlivé téma. Ptáme se, proč vlastně dochází k tomu, že se v medicíně objevují indikace k výkonům, které nejsou odborně správné, pro pacienta vhodné a nijak ospravedlnitelné.
Maďarské volby skončily, účast trhá letité rekordy. Padají ale i obvinění z podvodů
V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od r. 2010. Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně. Do hodiny by měly být první výsledky. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.
Dron doručil neobvyklou zásilku. Z bojiště zachránil opuštěné domácí mazlíčky
Místo munice nesl živý náklad. Dron ukrajinské brigády posloužil k evakuaci dvou opuštěných domácích mazlíčků z oblasti, kam se člověk běžně nedostane. Hřejivý příběh přitom ukazuje na současný trend – drony dnes zajišťují nepostradatelnou část ukrajinské logistiky v první linii.