12. 4. Julius
Reklama
Reklama
Sport

Chorý dostal za plivanec červenou, Slavia tak s Plzní urvala jen bod

ČTK

Fotbalisté Slavie ve šlágru 29. kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů.

Merchas Doski, Tomáš Chorý
29. kolo první fotbalové ligy Slavia Praha - Viktoria Plzeň, 12. dubna 2026, Praha.Foto: CTK
Reklama

Plzeň dokázala v lize Slavii obrat o body poprvé po sérii pěti porážek. Západočeši si připsali v nejvyšší soutěži druhý nerozhodný výsledek po sobě a ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí bod na třetí Jablonec. Tým z Edenu protáhl šňůru ligové neporazitelnosti na 29 duelů, po sedmi kolech ale nezvítězil.

Plzeňský trenér Martin Hyský, který v minulosti působil ve Slavii, vzhledem k marodce pozměnil rozestavení a vyrukoval s třemi stopery. Místo zraněného reprezentanta Červa hrál ve středu pole Sojka, po delší době dostali šanci v základní sestavě Adu se Spáčilem. Domácím ze zdravotních důvodů vypadli Chytil s Chaloupkem a v zahajovací jedenáctce naskočili Sanyang s Bořilem.

Pražané z úvodní převahy vytěžili jen několik zákroků a první velké šance měli hosté. Ve 28. minutě se po kombinační akci dostal ze strany k Markovičovi Višinský, slávistického gólmana ale nepřekonal. Za chvíli si Viktoria vytvořila ještě větší možnost, Adu se protáhl po levé straně a domácí brankář ještě střelu na zadní tyč vynikajícím zákrokem vykopl na roh.

Červenobílí výrazněji zahrozili až v závěru první půle. Ve 38. minutě v dobré pozici vypálil přízemní střelou těsně vedle, poté utekl po levé straně Provod, přihrál před odkrytou branku Sanyangovi, jenže ten netrefil balon.

Reklama
Reklama

Po hodině hry vypadla Souarého střela nejistému Markovičovi z náručí a dorážející Sojka zblízka minul, stál však stejně v těsném ofsajdu. Poté Souaré přízemním pokusem těsně minul. Slávisté se nemohli dostat do tempa a Edenem chvílemi velmi nezvykle zněl pískot nespokojených fanoušků.

Trápící se Pražany mohl v 68. minutě spasit Jurásek, po rychlé akci a přihrávce od Chorého ale vybíhajícího gólmana Wiegeleho zblízka nepřekonal. Domácí pak přece jen přidali a v době, kdy rozhodčí ještě nepustili hostujícího Spáčila po ošetřování zpět na trávník, měl další možnost Jurásek. Gólmana však ze strany nepřekonal.

V 88. minutě Chorý ostře fauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí ale odhalil, že poté na ležícího protihráče tmavé pleti nejspíš plivl a sudí Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil.

Český reprezentant předvedl již druhý zkrat v sezoně, v srpnu na stadionu Slovácka udeřil soupeřova gólmana pěstí do rozkroku, za což dostal šestizápasový trest.

Reklama
Reklama

Západočeši z krátké přesilovky už vítězný gól nevytěžili a nedokázali soupeři oplatit podzimní prohru 3:5 ze Štruncových sadů. Slavia, která má s 60 brankami nejlepší ofenzivu v sezoně, neskórovala v nejvyšší soutěži poprvé od konce října a remízy rovněž 0:0 v Olomouci. Doma v lize nicméně od porážky s Viktorií v listopadu 2023 protáhla neporazitelnost už na 43 zápasů.

29. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - J. Beneš (video). ŽK: Isife, Sadílek, Douděra, Holeš - Adu, Sojka, Doski, Jemelka. ČK: 89. Chorý (Slavia). Diváci: 18.812.

Reklama
Reklama

Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Bořil - Isife (67. Kušej), Moses (67. Oscar), Sadílek, Jurásek - Sanyang (56. Douděra), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil (78. Jemelka) - Višinský, Hrošovský, Sojka (78. Ladra), Doski - Souaré (90. Slončík), Adu (70. Panoš) - Toure. Trenér: Hyský.

Tabulka:

1.

Slavia

28

20

8

0

60:20

68

2.

Sparta

28

18

6

4

57:30

60

3.

Jablonec nad Nisou

28

15

6

7

39:28

51

4.

Plzeň

28

14

8

6

49:33

50

5.

Hradec Králové

28

12

7

9

40:33

43

6.

Liberec

28

11

9

8

41:29

42

7.

Olomouc

28

11

7

10

31:31

40

8.

Karviná

28

11

3

14

41:47

36

9.

Pardubice

28

9

8

11

35:45

35

10.

Zlín

28

8

7

13

33:43

31

11.

Mladá Boleslav

28

7

10

11

41:52

31

12.

Bohemians 1905

28

8

6

14

22:35

30

13.

Teplice

28

6

11

11

27:34

29

14.

Slovácko

28

5

8

15

24:41

23

15.

Ostrava

28

5

7

16

25:42

22

16.

Dukla

28

3

11

14

17:39

20

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama