Pokřiky na moji osobu? Pobavení i motivace, řekl Chorý. Slavit proti Plzni nebude

Fotbalista Tomáš Chorý je rád, jak zvládl psychicky náročný zápas v Plzni proti svému bývalému týmu. Třicetiletý útočník dvěma góly přispěl Slavii k výhře 3:1 v ligovém šlágru. Na tiskové konferenci uvedl, že ho motivovaly pokřiky plzeňských fanoušků. Při návratu do Štruncových sadů si vybavil všechno, co tam v dresu Viktorie zažil.

Poprvé od letního ostře sledovaného přestupu dorazil do Štruncových sadů jako soupeř. A dvěma góly rozhodl.

"Utkání pro mě bylo strašně těžké po psychické stránce. Trochu mi pomohli fanoušci Plzně, jak na mě křičeli. Pro někoho, kdo není tak odolný, by to bylo nepříjemné. Mě to pobavilo a motivovalo. Jsem rád, že jsem se soustředil a takhle to dopadlo," řekl třicetiletý rodák z Olomouce.

Po Douděrově přihrávce z křídla otevřel skóre hned ve druhé minutě.

"Ani jeden stoper se se mnou nechytil, chtěl jsem udělat rychlý pohyb doprostřed. Nebylo to úplně jednoduché, od Douděry to byla celkem rána. Před penaltou na mě brankář Jedlička zkoušel křičet něco o Horvim (Pavlu Horváthovi, bývalém kapitánovi Plzně), přiběhli ke mně Šulc i Červ. Já ale věděl, kam to kopnu, navíc aby měla penalta razanci," popsal Chorý, jak proměnil i desátý pokutový kop z deseti, které v ligové kariéře dosud zahrával.

V tabulce střelců se posunul již na 10 branek, ani jednu ze dvou v Plzni však nechtěl nijak zvlášť slavit. "Mám k Plzni velký citový vztah. I když na mě pořvávají, tak se tady na lidi usmívám. Mám ji tak rád, že proti ní nikdy góly slavit nebudu," ujistil reprezentační útočník.

Při návratu do Plzně prokázal velkou mentální sílu. "Po přestupu do Slavie jsem měl rodinnou podporu od manželky a od dětí. Dokázal jsem se od toho odtáhnout ryč. Pomohla mi také podpora od kluků, od celé Slavie. Myslím, že věděli, co dělají, pak už šlo jen o to ukázat to na hřišti. Být ta lokomotiva, která strhne celý vlak," vylíčil Chorý.

Pro trenéra Jindřicha Trpišovského je klíčovou postavou na cestě za mistrovským titulem. Slavia už má v čele tabulky náskok 13 bodů před Plzní a Spartou.

"Mužstvo se opírá o tahouny a Tomáš k nim patří. Smekám před ním, mentálně je ještě lepší, než jsem si myslel. Je obdivuhodné, jak zvládl přechod do Slavie, moc lidí by to tak nedokázalo. Věděl, co ho tady čeká. Je obdivuhodný v tom, že čím víc je na něj zaměřena pozornost, tím je lepší. On si pracuje na svém vnitřním prostředí," vyzdvihl kouč.

Chorý dal v lize sedmkrát v zápase dva góly, nikdy nedosáhl na hattrick. V nastavení k němu měl blízko. "Nemrzí mě to vůbec, hlavní je výhra. Už jsem neměl tolik času dát v závěru zakončení patřičnou razanci. Nemusí pršet, hlavně že kape. Jsem rád, že kape," usmál se.