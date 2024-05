"Chci být někdo." Spása Slováků skoro nevidí na oko, ale umí na hvězdné Češky

Příběh Rebeccy Šramkové po vzepětí na turnaji v Římě zaslouženě rezonuje. Navzdory vrozené zrakové vadě byla velkým talentem slovenského tenisu, ve dvaceti letech se už už blížila k první stovce žebříčku, v poslední chvíli ji však srazila série zdravotních trablů. Po dlouhých sedmi letech je zpět. Poprvé v kariéře prošla mezi elitu a míří ještě výš.

Na Slovensku znovu zadoufali, že právě ona může být hvězdou, na kterou u východních sousedů marně čekají od konce Dominiky Cibulkové.

Už v roce 2017 titulky křičely, jak "Slovensko našlo novou tenisovou bohyni".

Kariéra Šramkové ale po rychlém vzestupu začala stagnovat, zejména vinou chatrného zdraví.

"Nejdřív jsem skoro rok nehrála kvůli problémům se zády. Potom přišlo rameno, po něm břišní svaly. Když jsem zase začala hrát dobře, postihla mě před dvěma lety únavová zlomeniny nohy," popsala Šramková v rozhovoru pro WTA.

"Musela jsem na operaci, moje kost byla na tři kusy a dva z nich mi odebrali. Trvalo mi další tři měsíce, než jsem se dostala zpět do formy," líčila sedmileté trápení.

Její talent těžké časy nepoznamenaly, odhodlání nijak nezesláblo.

I přes potíže se bratislavská rodačka stále držela na dostřel špičky, většinou střídala pozice ve druhé a třetí stovce. Obrnila se trpělivostí a obklopila věrným týmem v čele s trenérem Milanem Martincem.

Cíl byl nastaven jasně: zůstat po delší časový úsek zdravá. Šramková věděla, že právě to by k posunu vzhůru mělo stačit.

V sebevědomí a odvaze totiž problém není. "Chci být někdo," vysvětlila Šramková stručně, co ji neustále žene kupředu.

"Proto přece tenhle sport děláme, abychom někým byli. Když vidím ostatní holky kolem sebe, tak to chci taky. Proto pořád makám," dodala.

I když nebyla zdravotně v pořádku, dokázala čas od času svůj talent naplno vybalit. V kapse má dvě vítězství proti hráčkám top 20, shodou okolností dvěma českým hvězdám. V roce 2021 Šramková v Praze překvapila Petru Kvitovou, minulý rok si zase ve Varšavě vyšlápla na Karolínu Muchovou.

"Vím, že můžu hrát s nejlepšími. Potřebuju víc takových vítězství," prohlásila obdivovatelka Sereny Williamsové během římského tažení.

Během generálky French Open nakonec odehrála životní turnaj. Z kvalifikace prošla až do osmifinále a v žebříčku konečně po letech otevřela brány první stovky. "Je to splněný sen," přiznala Šramková.

Po letech se tak do titulků znovu dostal příběh dívky, která vyrostla pro světový tenis navzdory oční vadě, což je samo o sobě hodné bezmezného obdivu.

Šrámková se narodila s onemocněním, které postihlo její levé oko. Téměř na něj nevidí.

Když s tenisem začínala, věřila, že sport, který vyžaduje vysokou úroveň hloubkového vnímání a koordinace mezi rukou a okem, přinese zlepšení. To se ale nikdy nestalo.

"Nevím, jaké to je, vidět dobře. Zkoušela jsem nosit kontaktní čočky, ale nebylo to s nimi o moc lepší a navíc to bylo strašně nepříjemné," vysvětlila.

Vzestup přišel až těsně před Roland Garros, takže se do turnajového pavouka nestihl promítnout. Šramková tedy v pondělí vstoupí do tříkolové kvalifikace. Bude v ní ale velkou favoritkou na postup do hlavní soutěže.