Chceme spát ve vlastní posteli, zlobí se Zverev. Dvoutýdenní Masters trápí tenisty

Jak odehrát co nejvíc akcí, ale zároveň nezamordovat tenistky a tenisty? Na tuhle otázku hledali odpověď pořadatelé turnajů ATP i WTA, když skládali kalendář pro letošní rok. Výsledkem bylo mimo jiné víc dvoutýdenních podniků Masters jako například v Madridu nebo tento týden v Římě. Velké nadšení ale nový systém z řad hráčů nesklízí.

Už na konci loňské sezony většina tenisových hvězd kroutila hlavou nad tím, co po nich oba okruhy chtějí, aby všechno odehrály. Že mají minimum volna, hrají zápas za zápasem a riskují vlastní zdraví.

Pořadatelé tedy zareagovali tím, že se z některých velkých turnajů Masters stávají dvoutýdenní akce podobně jako na grandslamu.

Kupříkladu tento týden v Římě začaly v pondělí kvalifikace, ve středu první kola a finále budu až příští víkend.

Pro hráče to znamená, že hrají zápasy většinou obden a mají více času na odpočinek, ale ani to se jim nezdá jako ideální varianta.

"Ano, je skvělé, že nemusíme hrát každý den, ale volno na turnaji neznamená, že odpočíváte. Odpočinek je čas, který trávíte doma, spíte ve vlastní posteli, trávíte chvíle s rodinou, svými mazlíčky a podobně. Takhle chceme relaxovat," rozčertil se například německý tenista Alexandr Zverev.

Podle něj těží z nového formátu Masters spíše níže postavení hráči na žebříčku, ale pro největší hvězdy z top 10 je program stejně zabijácký.

"Pokud patříte mezi špičku a jdete na turnaji daleko, jste do poslední chvíle pryč a už míříte na další akci. Takže oproti jiným o to víc dřete," dodal Zverev.

Podobně se o tom rozpovídal i český tenista Jiří Lehečka. "Pořád jsem ve fázi, že teprve hledám, co je pro mě to nejlepší, jsem na okruhu krátce, ale být měsíc v kuse pryč z domova kvůli dvěma turnajům je tedy hodně náročné," uvedl český tenista, který se právě v Madridu při semifinálovém tažení zranil a přijde tak o start na Roland Garros.

Nápad na natažení turnajů kritizoval ve svém podcastu například i dnes už bývalý tenista Američan Andy Roddick.

"Dřív jste vynechali třeba Monte Carlo a měli jste měsíc času na přípravu, ale teď je ten kalendář tak nabitý, že prakticky není možné trénovat, volno zmizelo. Na antuku přitom musíte pořádně tělo připravit, tohle je od vedení okruhu hodně krátkozraké," myslí si.

Světová jednička a vítězka turnaje v Madridu Polka Iga Šwiateková prý dokáže pochopit i pozitiva.

"Mám víc času zregenerovat před dalším zápase, nekončíme pozdě večer. To jsou přínosy. Ale pro psychiku to velký oddech není, místo jednoho týdne jste v tenzi celé dva týdny," uznala.

Řešením by bylo hrát méně turnajů, jenže není tak snadné se odhlásit. Zmiňované podniky spadají do kategorie povinných, které hráčky musejí absolvovat, pokud nejsou nemocné nebo zraněné.

"Když to bylo jen v Indian Wells a Miami, tak mi to přišlo v pohodě. Ale dva týdny v Madridu, dva v Římě a pak hned French Open? To už je vážně nálož," rýpla si i jinak na kritiku skoupá Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

I proto se nejspíš těsně před turnajem v Římě zmnožily omluvenky ze zdravotních důvodů. Nepřijel hvězdný Ital Janik Sinner ani Španěl Carlos Alcaraz. Z Čechů vedle Lehečky před prvním zápasem odstoupil i Tomáš Macháč. V ženském pavouku chybí zase Barbora Krejčíková, která hrála v Madridu finále čtyřhry.