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Sport

Čeští hokejoví dirigenti v Bostonu opět řádili, dohromady posbírali čtyři body

ČTK
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Český útočník David Pastrňák pomohl v NHL dvěma asistencemi hokejistům Bostonu k domácímu vítězství 4:1 nad Floridou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Dvě přihrávky za Bruins zaznamenal i Pavel Zacha.

Panthers Bruins Hockey
David Pastrňák se raduje se spoluhráči z góluFoto: CTK – CJ Gunther
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Boston už v sedmé minutě vedl 2:0, česká dvojice se poté podepsala pod třetí gól, který v 16. minutě při přesilové hře pět na tři vstřelil Morgan Geekie. Hosté sice v závěru druhé třetiny snížili, ale Bruins drama nepřipustili.

Už po 58 sekundách třetího dějství si totiž vzali tříbrankové vedení zpět. Zacha vystřelil, k odraženému puku se dostal Pastrňák a našel volného J. J. Peterku, který skóroval popáté v sezoně. Už jen tři góly ho dělí od stovky branek v NHL.

NHL:

Boston - Florida 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

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Branky: 5. Lindholm, 7. Eyssimont, 16. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 41. Peterka (Pastrňák, Zacha) - 19. Verhaege. Střely na branku: 36:41. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. Lindholm (všichni Boston).

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