Čeští gólmani hvězdami NHL, výhru slavil Vladař i Rittich, Kämpf dal 50. gól

Daniel Vladař vychytal v úterním utkání NHL výhru Philadelphie 6:3 na ledě Vancouveru a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Domácím Canucks nestačil ani výkon Davida Kämpfa, který vstřelil jubilejní 50. gól v zámořské soutěži a přidal i asistenci. Další český brankář David Rittich si připsal 17 zákroků a dovedl New York Islanders k výhře nad Chicagem 3:2 po nájezdech.
Vladař čelil 35 střelám a zaznamenal čtrnácté vítězství v sezoně. Nejprve ho překonal Kämpf, který se po jednozápasové pauze vrátil do sestavy Vancouveru. V čase 3:45 třicetiletý český útočník otevřel skóre utkání poté, co šikovně číhal v předbrankovém prostoru, kde si poradil i s bránícím Jamiem Drysdalem, a po přihrávce Drewa O'Connora zpoza branky poslal puk k vzdálenější tyči.
U druhého gólu v síti českého gólmana se role otočily. Kämpfovi střela z levého kruhu úplně nesedla, ale od brusle bránícího hráče se kotouč dostal k O'Connorovi, jenž 68 sekund po začátku třetí třetiny snížil na 2:3. Jenže prakticky vzápětí hosté znovu odskočili zásluhou Bobbyho Brinka a Canucks už se na kontakt nedostali.
"Prvních deset minut bylo z naší strany dobrých. Pak nám ale zápas začal utíkat mezi prsty a nevím proč," řekl Kämpf v rozhovoru pro klubový web Canucks. "Vždy je hezké, když dá člověk gól a pomůže svému týmu. Domnívám se, že s klukama ve formaci jsme odvedli dobrou práci. Tvrdě bojujeme, hrajeme naplno každý zápas, snažíme se dostávat puky do útočného pásma a hodně tam forčekovat, a dnes se nám dařilo i střelecky," dodal.
Jeho spoluhráč Filip Hronek znovu odehrál ze všech hráčů nejvíc času, bezmála 25 minut, ale v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl český obránce bilanci -2.
Rittich si připsal desátou výhru v sezoně. Do brankoviště Islanders nastoupil při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina už v pátém utkání za sebou.
"Nešlo na mě sice moc střel, ale když už nějaká ano, tak to byly tutovky. Nebyl to pro mě jednoduchý zápas, ale na to se už nikdo ptát nebude. Důležité jsou dva body," řekl Rittich.
Rodáka z Jihlavy překonal za stavu 2:0 v 36. minutě Teuvo Teräväinen. Domácí útočník skóroval z pravého kruhu ránou na bližší tyč. Na 2:2 pak tři sekundy před koncem druhé třetiny srovnal z podobného místa, tentokrát střelou bez přípravy, Nick Lardis. Dvacetiletý hokejista dal druhou branku v osmém zápase v NHL.
Islanders tak přišli o dvoubrankové vedení, které si vypracovali v první třetině. Nejprve po úspěšném napadání v útočném pásmu stál na konci akce ze třetí minuty Calum Ritchie. A v čase 12:08 se prosadil nejproduktivnější hráč newyorského mužstva Bo Horvat, který pak byl i jediným úspěšným exekutorem v nájezdech Horvat.
Hokejisté New Jersey prohráli 0:4 v Torontu a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Hlavním strůjcem úspěchu Maple Leafs byl brankář Joseph Woll, který pochytal všech 33 střel a zaznamenal třetí čisté konto v kariéře. Podpořili ho dvoubodoví útočníci Bobby McMann (1+1), Nicolas Roy (1+1) a Nick Robertson (0+2).
Ondřej Palát strávil na ledě za New Jersey přes deset minut, nejméně ze všech útočníku v dresu Devils. Přitom ale branku soupeře ohrozil třemi střelami a také si připsal dva hity.
Montreal se Samuelem Montembeaultem mezi tyčemi a českým gólmanem Jakubem Dobešem připraveným na střídačce vyhrál duel s obhájci Stanley Cupu z Floridy 3:2 v prodloužení. V utkání se nejdůležitější věci udály až v druhé polovině třetí třetiny a v nastavení. Panthers po gólech Brada Marchanda a Sama Reinharta šli do poslední pětiminutovky s dvoubrankovým náskokem. Po chvíli ale přiblížil hosty na dostřel Cole Caufield a v čase 58:38 poslal Nick Suzuki zápas do prodloužení. V jeho čtvrté minutě při početní převaze kapitán Canadiens rozhodl i o bodu navíc.
Canadiens bodovali v šestém utkání v řadě a ve Východní konferenci jsou třetí se stejným ziskem jako čtvrtí Islanders. Florida má o tři body méně a je osmá.
První vítězství v novém působišti zaznamenal po přestupu z Edmontonu kanadský gólman Stuart Skinner. Podařilo se mu to ve čtvrtém startu při výhře 5:1 nad Carolinou a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Dva góly Penguins dal Anthony Mantha, který skóroval čtyřikrát v posledních třech zápasech.
"Mám z toho dobrý pocit. Je to první výhra, přitom už jsem tu pár týdnů. Takže je opravdu super mít konečně ten první zářez," poznamenal Skinner, který v prvních třech startech v dresu Penguins inkasoval 12 gólů.
NHL:
Toronto - New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 15. McMann, 35. N. Roy, 47. Järnkrok, 58. Knies. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.923. Hvězdy zápasu: 1. Woll, 2. N. Robertson, 3. Knies (všichni Toronto).
Florida - Montreal 2:3 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)
Branky: 51. Marchand, 56. Reinhart - 59. a 64. Suzuki, 56. Caufield. Střely na branku: 30:29. Diváci: 19.646. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Marchand (Florida), 3. Caufield (Montreal).
Pittsburgh - Carolina 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Branky: 18. a 39. Mantha, 4. Crosby, 17. Brazeau, 36. Novak - 39. Jankowski. Střely na branku: 28:28. Diváci: 16.011. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Mantha, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).
Chicago - NY Islanders 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)
Branky: 36. Teräväinen, 40. Lardis - 13. a rozhodující nájezd Horvat, 3. Ritchie. Střely na branku: 19:21. David Rittich odchytal za NY Islanders 64:54 minut, z 19 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 19.603. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Ritchie (oba NY Islanders), 3. O. Moore (Chicago).
Vancouver - Philadelphia 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Branky: 4. Kämpf, 42. O'Connor (Kämpf), 59. Willander - 13. Cates, 24. Grundström, 37. Konecny, 42. Brink, 58. Tippett, 60. Dvorak. Střely na branku: 35:33. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, z 35 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 18.853. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. O'Connor (Vancouver).
