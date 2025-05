"My Dánové nejsme tak hardcore." Češi ukradli Seveřanům halu, hráče naplnili hrdostí

Česká fanouškovská euforie pokračuje rok po zlaté Praze i na mistrovství světa v Dánsku. Příznivci českého týmu domácím při pondělním utkání doslova ukradli halu. Unešení byli hokejisté a chvála prší také přímo od organizátorů šampionátu.

Herning (od našeho zpravodaje) - Čechy na stadionu samozřejmě rozparádil i průběh zápasu. Krásný gól Davida Pastrňáka, dvě trefy Martina Nečase a nakonec pohodová výhra 7:2.

"Ale už když jsme přišli na rozbruslení, 90 procent fanoušků byli Češi. To byl pro nás docela šok," mluvil po utkání za celou kabinu Nečas.

V samotném zápase Češi na tribunách početní převahu neměli, ale Dány rozhodně "přefandili". Od první minuty byly slyšet české pokřiky, halou se z trubky rozléhaly melodie Vysokého jalovce nebo Tří čuníků.

Dánové přispívali k celkové atmosféře spíše strojově. Jednotné skupinky v červených reprezentačních trikotech občas skandovaly "Danmark", rytmus udával buben. Po smršti českých gólů však domácí fanoušci rezignovali.

Co chvíli duněl halou pokřik "kdo neskáče, není Čech".

"My si uvědomujeme, že v porovnání s Čechy nebo Švýcary jsme malý hokejový národ. Pro vášeň vašich fanoušků máme obrovský respekt," říká Ulrik Larsen, výkonný ředitel dánské části šampionátu, který Herning spolupořádá se Stockholmem.

"Pro nás organizátory je skvělé, že vidíme tolik fanoušků v dánských dresech. Vážíme si každého, kdo přijde. Dánský hokej roste každým rokem, byť se koncentruje hlavně v několika městech," pokračuje.

"V Dánsku není tolik 'hardcore' hokejových fanoušků," dodává Larsen.

Kapacita stadionu v Herningu pro mistrovství činí 10 500 míst a při třech úvodních zápasech dánského týmu bylo vyprodáno jen jednou, a to hned v prvním případě v pátek večer proti Spojeným státům.

V sobotu proti Švýcarsku ani v pondělí proti Česku plno nebylo. Proto není divu, že v celkové návštěvnosti letošní turnaj za tím loňským rekordním v Praze a Ostravě podstatně zaostává.

Nečas byl z podpory v zápase proti domácím unešený.

"Jsme všichni hrdí na to, že jsme Češi, protože tohle je neskutečné. V Česku by něco takového nemohlo nastat, nebyl by tam žádný Dán," zamyslel se útočník Colorada, který hraje na MS potřetí v kariéře.

I díky euforické vlně na tribunách přidali Češi na MS v součtu s minulým šampionátem už třinácté utkání v řadě, v němž bodovali. Po dvou dnech volna je v Herningu čeká ve čtvrtek večer souboj s papírově nejslabším Maďarskem.

Podívejte se na historické porovnání nejúspěšnějších MS: