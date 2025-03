Češku v Miami obletovali, viděli v ní Šarapovovou. Svět tenisu zapomněl, že existuje

Je jí stále teprve devatenáct let, příběh Lindy Fruhvirtové je však už teď plný vzletů a pádů. Česká tenistka společně s mladší sestrou Brendou platila za jeden z největších talentů světového tenisu, po prudkém startu ale přišly komplikace. Bolestivý pád teď někdejší dominantní juniorka tlumí v Miami. Tedy tam, kde na sebe před třemi lety strhla pozornost celé tenisové planety.

Psal se březen roku 2022 a jméno Lindy Fruhvirtové létalo ve zběsilém tempu tenisovým éterem. Tehdy šestnáctiletá Češka s pověstí generačního talentu obdržela divokou kartu do hlavní soutěže turnaje v Miami.

Na Floridě, hostící jeden z nejprestižnějších podniků mimo grandslamy, potom nadělala z pozice 279. tenistky světového žebříčku pořádný rozruch.

Nejprve získala své premiérové vítězství nad hráčkou první stovky a uspěla i ve své první kariérní konfrontaci s tenistkou top 50, když si slavně poradila s 24. hráčkou žebříčku Elise Mertensovou.

Konečnou pro rozjetou Fruhvirtovou neznamenalo ani třetí kolo. Za stavu 6:2, 3:0 opustila Hard Rock Stadium trojnásobná šampionka turnaje, proslulá Běloruska Viktoria Azarenková.

Vzdala bez na první pohled zřejmého zdravotního problému, mladičká Češka ji na kurtu, který býval jejím "obývákem", doháněla k šílenství.

"Možná, že právě mládí její soupeřky ji mohlo tak štvát. Azarenková na okruhu WTA debutovala v tom samém roce, téměř v tom samém týdnu, v němž se Fruhvirtová narodila," všiml si tehdy Steve Tignor z magazínu Tennis.com.

Fruhvirtovou v Miami obletovali, šla i na rozhovor do studia Tennis Channelu k populárnímu moderátorovi Prakáši Amritrádžovi, který jí oznámil, že je nejmladší osmifinalistkou turnaje od roku 2004.

Padlo přirovnání k Azarenkové kvůli sebejistému a hladkému obouručnému bekhendu. A brzy také k další tenisové ikoně.

"České zázračné dítě jde ve stopách pětinásobné grandslamové vítězky Marie Šarapovové," napsal do titulku server Essentially Sports.

"Linda má před sebou zářivou budoucnost. Hraje naprosto neohroženě," řekla Španělka Paula Badosaová, která v osmifinále velkolepou cestu Fruhvirtové ukončila.

Fruhvirtová o pár měsíců později v Indii vyhrála první titul. "První z mnoha," psaly zahraniční servery. V následující sezoně to dotáhla až do první padesátky, velký úspěch z Miami ještě předčila na Australian Open 2023, kde došla rovněž mezi šestnáctku nejlepších.

Výhry ale začaly postupně ubývat, Fruhvirtové se nedařilo čelit krutému systému s obhajováním bodů. Musela se vrátit na nižší okruh ITF, krizi ale nezastavila.

Sezonu 2023 ukončila s negativní bilancí 24 výher a 31 porážek. Rok 2024 byl ještě horší: 23 výher a 35 porážek. Fruhvirtová se propadla až do třetí stovky.

"Stále je ve věku, kdy půjde nahoru," řekl deníku Aktuálně.cz nedávno Daniel Filjo, trenér, který Lindu Fruhvirtovou před lety jeden rok vedl.

"První roky získáváte body, následující rok je musíte obhájit, a to je pro mladé hráčky, které jsou zvyklé z juniorek pouze vyhrávat, náročné. Je to začarovaný kruh. Ale ten čas to chce překlenout a víc se sžít s okruhem turnajů," neodepisoval stále velmi mladou tenistku.

Fruhvirtová se letos vrátila do pozitivních čísel. Po delší době má na kontě víc výher než porážek. A znovu vítězí v Miami.

Zvládla dvoukolovou kvalifikaci a nadchla zejména drtivým způsobem, jakým si poradila se zkušenou Němkou Laurou Siegemundovou. V prvním kole hlavní soutěže v úterý přehrála domácí Claire Liuovou a zaznamenala první výhru v hlavní soutěži WTA od loňského října.

Ve druhém kole ji čeká složitá výzva, světová osmnáctka Brazilka Beatriz Haddadová-Maiaová.

Překvapené ohlasy na sociálních sítích mezitím ukazují, že část tenisového světa skoro zapomněla, že Linda Fruhvirtová existuje. Češka je nicméně zpět na hlavní scéně. Připravená znovu se porvat o své místo na slunci.