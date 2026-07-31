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Sport

Hotovo. Fotbalovou reprezentaci má spasit Santi Denia, kouč ze země mistrů světa

ČTK

Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor, oznámili dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé Fotbalové asociace ČR.

Spain V England - UEFA European Under-21 Championship 2025 Quarter-Final
Santi Denia Foto: Profimedia – Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia
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Denia podepsal s vedením FAČR dvouletou smlouvu s opcí, jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.

Denia ve funkci nahradil Miroslava Koubka, který předčasně skončil na lavičce reprezentace nedlouho po neúspěšném vystoupení na uplynulém mistrovství světa v Americe. Bývalý hráč Atlética Madrid slavil úspěchy se španělskými mládežnickými výběry a předloni dovedl olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži.

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