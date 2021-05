Snad se Švédsko vystřílelo, doufají Češi po "dovolené". Jejich kanón má problémy

Jestli si Češi nechtějí téměř zavřít vrátka do čtvrtfinále, musejí ve čtvrtek večer porazit znovuzrozené Švédsko. Možná jim ale bude chybět střelec Jakub Vrána, který severskou reprezentaci pomohl skolit na minulém mistrovství.

Riga (od našeho zpravodaje) - Metoda cukru a hned po ní metoda obřího biče. Co kouč Filip Pešán slíbil, to splnil.

Den po zápase proti Bělorusku, které udolali až v prodloužení, si Češi udělali rychlodovolenou. Vyrazili k moři poblíž Rigy, kde na ně v uzavřeném areálu čekala velkolepá hostina. Předkrmy, steaky, dezerty… Každý si mohl vybrat. Idylku narušil akorát déšť, ale jak poznamenal trenérský asistent Jaroslav Špaček: "Nikomu to nevadilo. Hlavně že jsme mohli vypadnout."

Dění na rižském stadionu však Čechy stejně dostihlo. Všichni nakonec sledovali, jak hraje Švédsko. A v duchu asi moc nejásali.

Přestože rozjetí Švýcaři šli do zápasu jako mírní favorité, schytali nečekaný výprask 0:7. Pro Čechy je to varovná zpráva. Reprezentace Tří korunek, která podlehla Dánsku i Bělorusku, s hrozící blamáží evidentně zabrala.

"Jestli mě to vyděsilo? To už víc výsledků tady," řekl obránce Lukáš Klok. "Možná mě to spíš překvapilo. Podívejte se na Kazachstán. Taky má hokejisty, kteří hokej hrát umí, a je jedno, jestli jsou z Kanady nebo odjinud. Každý tým je nebezpečný."

"Doufejme, že se Švédové už se vystříleli a zítra to zavřeme my," dodal Klok.

Ve středu Češi přešli na metodu biče. Trenéři měli pohovory s vybranými hráči, celému týmu ukazovali chyby v utkání s Běloruskem a nakonec vedli klasický trénink na ledě. Vštěpovali hráčům herní systém, který podle mínění Pešána dostatečně nedodržují.

"Ale myslím, že už jsme všichni na jedné notě," prohlásil Špaček.

Pochroumaný Vrána

Před kláním se Švédskem však vynikl jiný problém. Jakuba Vránu, který má mezi všemi hráči na šampionátu nejlepší střeleckou reputaci z NHL, trápí zdravotní problémy. Proto také nepřišel na domluvený videorozhovor s novináři.

"Delší dobu se potýká s bolestí ramene," přiznal Špaček. "Je v péči fyzioterapeutů a našeho doktora. Dostal extra den volna, netrénoval. Necháváme to otevřené, ale není jisté, jestli nastoupí."

Ztráta Vrány by Čechy mohla zabolet. Na mistrovství světa před dvěma roky nejvíc zazářil právě proti Švédsku. Úvodní výhru 5:2 podpořil dvěma góly.

Na letošním šampionátu mu to zatím nepálí tak jako v NHL, kde po výměně do Detroitu okouzlil třeba čtyřgólovým představením. Skóroval proti sborné, ale celkově má ze tří duelů jen dva body (1+1).

Bitva se Švédskem každopádně bude veledůležitá, zřejmě klíčová ohledně postupu do čtvrtfinále.

"Je to tak. Musíme odehrát náš nejlepší zápas na turnaji," řekl jeden z lídrů mužstva Dominik Kubalík.

"Holt si to s nimi musíme rozdat," přidal Špaček. "Slováci nám trošku zamíchali kartami. Kdyby Rusové všechno vyhráli, bylo by to jednodušší. Ale bohužel. Musíme se soustředit sami na sebe."

Jelikož Švédsko je v podobné situaci, půjde i o to, kdo ukáže pevnější nervy. "Máme zkušené hráče, kteří odehráli velké zápasy. Myslím, že se z toho nikdo nepo..re. Každý půjde na led sebevědomě a nechá tam všechno," slíbil Klok.