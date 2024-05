"Senzace, fantazie." Slováci žasnou po triumfu nad Čechy, chystají "divoké" oslavy

V nespoutané euforii se ocitlo hokejové Slovensko po vítězství hokejistů do 18 let ve čtvrtfinále MS nad českým týmem 3:2. Zatímco svěřenci Martina Dendise po loňském roce znovu postoupili mezi nejlepší čtyři, čeští mladíci na medaili opět nedosáhnou.

Senzace. Obrovské překvapení. Krásný hokejový moment. Fantazie.

Slovenská média po vítězství 3:2 nešetří superlativy. Komplimenty směřují především na adresu Ondreje Maruny, který českého brankáře Milotu překonal hned dvakrát.

"Je to neskutečné. Děkuju všem klukům za odvedenou práci, dnes jsme to výborně ubojovali," zářil do mikrofonů a kamer televize JOJ Šport slovenský útočník.

Nyní podle něj mohou proběhnout "divoké" oslavy. Otázka je, jak divoké nakonec budou, protože už v sobotu čeká Slováky bitva se Spojenými státy. Alespoň v případě, že Kanada nečekaně nepadne s Lotyšskem.

"Je to euforie. Proti Čechům jsme dlouho neuměli hrát. Ukázali jsme sami sebe, že umíme hrát s každým, nejen třeba s Nory," radoval se obránce Adam Beluško.

Kouč Martin Dendis hovořil o úžasném příběhu. Jeho tým byl prý podceňovaný, v zápase s českým týmem byl outsiderem.

"Kluci ukázali, že pokud něčemu šíleně věří, můžou porazit i favorita. Když je všichni odepisovali a nikdo jim nevěřil, právě tehdy byli nejlepší. Ukázali charakter a dnes porazili velmi silný tím," citoval kouče deník SME.

Naopak český tým si už balí kufry domů. Opět bez medaile, kterou přivezl naposledy v roce 2014.

"Mrzí to hodně, pro nás je to velké zklamání. Jeli jsme sem uhrát lepší výsledek, než jsme uhráli," řekl Čermák v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje. "Neproměňovali jsme šance a bohužel jsme nehráli tak kolektivně jako soupeř," přiznal.