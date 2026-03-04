Přeskočit na obsah
4. 3.
Sport

Česko se před baráží bojí o další hvězdu. Před kláním Leverkusenu se zranil Schick

ČTK

Bayer Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Bayer Leverkusen v Olympiacos
Útočník Leverkusenu Patrik SchickFoto: REUTERS
Leverkusen zvítězil po třech soutěžních zápasech a v tabulce má na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.

Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.

Německá fotbalová liga - 17. kolo:

Hamburk - Leverkusen 0:1 (73. Kofane).

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

24

20

3

1

88:23

63

2.

Dortmund

24

15

7

2

51:25

52

3.

Hoffenheim

24

14

4

6

49:31

46

4.

Stuttgart

24

14

4

6

48:32

46

5.

Lipsko

24

13

5

6

46:33

44

6.

Leverkusen

24

13

4

7

45:29

43

7.

Frankfurt

24

9

7

8

48:49

34

8.

Freiburg

24

9

6

9

34:39

33

9.

Augsburg

24

9

4

11

30:41

31

10.

Union Berlín

24

7

7

10

29:38

28

11.

Hamburk

24

6

8

10

26:35

26

12.

Mönchengladbach

24

6

7

11

27:39

25

13.

Kolín nad Rýnem

24

6

6

12

33:41

24

14.

Mohuč

24

5

8

11

27:39

23

15.

St. Pauli

24

6

5

13

23:40

23

16.

Brémy

24

5

7

12

25:44

22

17.

Wolfsburg

24

5

5

14

33:53

20

18.

Heidenheim

24

3

5

16

22:53

14

