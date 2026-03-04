Česko se před baráží bojí o další hvězdu. Před kláním Leverkusenu se zranil Schick

Bayer Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane.
Leverkusen zvítězil po třech soutěžních zápasech a v tabulce má na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.
Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.
Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.
Německá fotbalová liga - 17. kolo:
Hamburk - Leverkusen 0:1 (73. Kofane).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
24
20
3
1
88:23
63
2.
Dortmund
24
15
7
2
51:25
52
3.
Hoffenheim
24
14
4
6
49:31
46
4.
Stuttgart
24
14
4
6
48:32
46
5.
Lipsko
24
13
5
6
46:33
44
6.
Leverkusen
24
13
4
7
45:29
43
7.
Frankfurt
24
9
7
8
48:49
34
8.
Freiburg
24
9
6
9
34:39
33
9.
Augsburg
24
9
4
11
30:41
31
10.
Union Berlín
24
7
7
10
29:38
28
11.
Hamburk
24
6
8
10
26:35
26
12.
Mönchengladbach
24
6
7
11
27:39
25
13.
Kolín nad Rýnem
24
6
6
12
33:41
24
14.
Mohuč
24
5
8
11
27:39
23
15.
St. Pauli
24
6
5
13
23:40
23
16.
Brémy
24
5
7
12
25:44
22
17.
Wolfsburg
24
5
5
14
33:53
20
18.
Heidenheim
24
3
5
16
22:53
14
ŽIVĚDo Prahy se armádním letem vrátilo 91 lidí z Blízkého východu
Čtvrtý armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli na Blízkém východě po americkém a izraelském útoku na Írán, dopravil z Egypta do Prahy 91 lidí. Armádní airbus odstartoval z Šarm aš-Šajchu a na ruzyňském letišti přistál ve středu krátce před 20:00.
ŽIVĚZastavte palbu! Teherán čelí zlobě sousedů za agresi. "Musíme se bránit," namítá
Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost, než se bránit. Pezeškján to dnes napsal na X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu.
Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem ÚSTR
Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Rada ÚSTR ho ve středu zvolila v tajné volbě. Pro Kudrnu hlasovalo v sedmičlenné radě šest lidí a jeden se zdržel. Další funkční období začne Kudrnovi 1. května. Mandát ředitele je na pět let. O funkci se ucházeli dva lidé. Druhým byl historik Jan B. Uhlíř.
Problém v zaměstnání. Češi uvízli kvůli válce v Asii, čelí hodně nezvyklé situaci
V zahraničí momentálně uvázly tisíce cestujících z Česka. Důvodem jsou íránské raketové útoky na Blízkém východě, které ochromily leteckou dopravu v oblasti. Mnoho Čechů si tak musí protáhnout čas v zahraničí a nemohou dorazit do práce. Advokát Tomáš Procházka vysvětluje, jak se v takovém případě zachovat a co řešit.
Více než 200 lidí zabil sesuv půdy v dole u města Rubaya na východě Konga
Více než 200 lidí včetně zhruba 70 dětí zabil úterní sesuv půdy v dole na coltan u města Rubaya na východě Konga nedaleko hranic se Rwandou. S odvoláním na středeční vyjádření ministerstva hornictví to napsala agentura Reuters.