Češi proti Portugalcům vedli, pak drželi remízu. Favorit sebral tři body v nastavení

V Polsku dostala první nemocnice pokutu za to, že odmítla provést potrat

V Polsku dostala první nemocnice pokutu za to, že její lékaři pacientce, která na to měla nárok, odmítli provést potrat. V pondělí to oznámila polská ministryně zdraví Izabela Leszczynová. Potratové…

Přečíst zprávu