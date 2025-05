Čechy štval "superdůrazný" bek, Sedláka sestřelil. Tohle je špatně, líčila oběť

Čeští hokejisté se na druhé vítězství na mistrovství světa v Herningu pořádně nadřeli. Důrazně hrající Norové jim sebrali spoustu sil a na konci sahali po vyrovnání. V tvrdých soubojích pil českým hráčům krev především mladý obránce Stian Solberg.

Herning (od našeho zpravodaje) - Vloni v Praze mu bylo osmnáct, na mistrovství debutoval a hned byl nejvytěžovanějším hráčem Norů. O pár týdnů později si ho v prvním kole draftu NHL vybral Anaheim.

"Je to superdůrazný 188centimetrový bek, který dobře bruslí. Hraje na hraně, vyhrává hodně soubojů. Díky kombinaci fyzických parametrů, pohyblivosti a soutěživosti je to velmi dobrý zadák," hodnotil ho skaut Corey Pronman z online deníku The Athletic.

Češi to v Dánsku při těsné výhře 2:1 pocítili na vlastní kůži.

Takřka kdykoliv byl Solberg na ledě, bylo ho vidět. V polovině zápasu u červené čáry ostře sestřelil Lukáše Sedláka, ve třetí třetině přišpendlil na mantinel Jiřího Ticháčka. Oba odjeli na střídačku s bolestivou grimasou.

Už v páté minutě přitom odstoupil obránce Tomáš Kundrátek, po souboji s jiným norským mladíkem Noahem Steenem zápas nedohrál.

Po zákroku na Sedláka, který se odehrál přímo před českou střídačkou, vylétli trenéři s rozpaženýma rukama. Ale rozhodčí Solberga netrestali.

"Za mě to byl jednoznačný faul," hodnotil po zápase kouč Radim Rulík. "Viděl jsem hráče před sebou a věděl jsem, že na puk nedosáhnu. Najednou přijel borec a trefil mě přímo do hlavy. Tohle je podle mě špatně," popisoval Sedlák.

Rulík mluvil o tom, že Češi možná zpětně pošlou podnět rozhodčím, jak jim umožňuje systém na MS. Rád by si vyslechl jejich názor na některé situace. "Jsem rád, že u Lukáše nedošlo k většímu otřesu," oddechl si.

Člen elitní reprezentační formace Sedlák utrpěl poranění hlavy před měsícem v extraligovém play off. Na otřesy mozku v kariéře obecně trpí.

"Ale jsem v pohodě," ujistil po hitu od Solberga. "Trošku mě bolí krk, nic nového pro mě letos. Norové byli dobří v soubojích, my jsme to někdy zbytečně komplikovali a situace přehrávali. Kdybychom to zjednodušili, branek by napadalo více," pokračoval Sedlák.

Sedlákův parťák z prvního útoku David Pastrňák vyvrátil, že by se tým chystal speciálně na Solberga, který začal sezonu ve švédském Färjestadu a následně si ho Anaheim stáhl na farmu v San Diegu.

"Nic o něm nebylo řečeno. Celý norský tým hrál fyzicky, určitě to byl jejich plán. Jsme rádi, že jsme výhru takhle vybojovali," podotkl autor vítězné české branky.

On i Sedlák byli v závěrečných minutách u toho, když Norové při hře bez brankáře sahali po vyrovnání. Bránící Jakub Lauko při blokování jedné střely přišel o nůž na brusli a na střídačku v kritickém momentu odskákal po jedné noze.

"Tohle k tomu patří," konstatoval Sedlák. "Pár okének jsme tam měli, ale přišlo mi, že jsme měli zápas pod kontrolou. Může být dobře, že to bylo o gól a vyzkoušeli jsme si, jak hrát trpělivě," doplnil.

V pondělí večer narazí Češi na domácí Dány, od kterých očekává Rulík podobný styl plný důrazu. "Bude to jako přes kopírák," řekl trenér.