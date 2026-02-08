Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Sport

Česko má zlato, Maděrová je olympijskou šampionkou! Ledecká vypadla

Sport

Česko slaví na XXV. zimních olympijských hrách zlatou medaili. Podle předpokladů ji získalo v paralelním obřím slalomu snowboardistek, ovšem nevybojovala ji favorizovaná Ester Ledecká, jež nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále, ale životním triumfem Zuzana Maděrová.

Zuzana Maděrová v osmifinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Zuzana Maděrová při paralelním obřím slalomu na ZOH 2026Foto: REUTERS
Maděrová ve finále zdolala Sabine Payerovou, a pomstila tak krajanku Ledeckou, již Rakušanka vyřadila ve čtvrtfinále.

České reprezentantky v prosluněném Livignu ovládly dopolední kvalifikaci, kterou vyhrála Ledecká o 69 setin před Maděrovou.

V osmifinále si obě vybraly modrou dráhu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká porazila o více než vteřinu dvaapadesátiletou Rakušanku Claudii Rieglerovou, Maděrová předčila o 36 setin sekundy Cheyenne Lochovou Německa.

Ve čtvrtfinále přišel šok. Velká favoritka Ledecká po chybě v úvodu prohrála s Rakušankou Sabine Payerovou, na niž po stíhací jízdě ztratila šest setin...

Maděrová porazila Němku Ramonu Hofmeisterovou, jež zhruba v polovině jízdy upadla a čtvrtfinále nedokončila.

V boji o postup do finále si dvaadvacetiletá Maděrová poradila i s domácí Italkou Elisou Caffontovou, překvapivou přemožitelkou vedoucí ženy Světového poháru Cubaki Mikiovou.

