Pastrňák první na ledě. Kam s ním v sestavě? S Červenkou se potká na přesilovce

České hokejisty čeká dnes odpoledne na domácím mistrovství světa v Praze závěrečné utkání ve skupině proti Kanadě. Do zápasu nastoupí i nejnovější posily David Pastrňák a Pavel Zacha, ale koho k nim do útočné formace trenéři dosadí, to nebylo z dopoledního rozbruslení jasné.

K půlhodinovému tréninku vyjelo 12 hráčů do pole a brankáři Lukáš Dostál s Karlem Vejmelkou. Jako první byl na ledě nedočkavý Pastrňák, který dnes bude hrát vůbec první soutěžní zápas v profesionálním dospělém hokeji na českém území. S kým nastoupí v jedné formaci, to nebylo možné z dění na ledě vyčíst. Chyběli třeba Martin Nečas, Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák nebo David Kämpf. "Nebylo důvodem neprozradit složení formací, ale bylo to dobrovolné rozbruslení. Každý hráč si zvolil svou formu přípravy," vysvětloval asistent hlavního trenéra Jiří Kalous. V pondělí trénovala reprezentace v kompletním složení, akorát trénink nestihli Pastrňák se Zachou, kteří přiletěli po vyřazení Bostonu v NHL. "Počítali jsme s tím, nebyla to komplikace. Oba se cítí dobře, měli by proti Kanadě nastoupit a budou hrát spolu v jednom útoku. Celou sestavu se dozvíte hodinu před zápasem," řekl Kalous. Koho přidat k sehrané dvojici bostonských Medvědů? Nejčastěji se skloňuje Roman Červenka, s nímž se Pastrňákovi dařilo na MS před dvěma lety, nebo Ondřej Palát. "Snažím se přizpůsobit jakémukoliv hráči v lajně, za celou kariéru se u mě protočilo hodně spoluhráčů a nemám s tím problém. Tohle jsou příjemné starosti," komentoval v pondělí Pastrňák. Na konci úterního rozbruslení na ledě cosi dlouze rozebíral se Zachou a kapitánem Červenkou. "Je to jedna z variant, to nebudu zastírat. Měli jsme připravené dvě a i po rozhovorech s hráči jsme se rozhodli, k čemu se nakonec přikloníme. Můžu prozradit, že s Romanem by měli nastoupit na přesilovce," zmínil Kalous. Související Finům se ulevilo, Češi vyhlíží boj s Kanadou. Projděte si výsledky a program MS Infografika Čechům půjde v souboji s Kanadou o první místo ve skupině, které jim zajistí výhra za tři body. Jakýkoliv jiný výsledek pošle do čtvrtfinále z první pozice Kanadu a Češi by pak čekali, zda po dohrání večerního duelu Švýcarů s Finy skončí druzí, nebo třetí. "Kanada má velmi ofenzivní tým, na to si musíme dát pozor. Na druhou stranu v defenzivě jsou schopni udělat chyby, toho chceme využít. Hrají tvrdě, mají úspěšný forčeking a po zisku kotouče okamžitě atakují bránu," popisoval Kalous. Uspět proti Kanadě znamená pro český národní tým velkou výzvu i proto, že "Javorové listy" na MS porazil naposledy před 14 lety. Od té doby zapsal osm porážek v řadě a nezískal ani bod.