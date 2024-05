"Nejotravnější hráč na MS." Finsko dál řeší Gudase, obráncova "oběť" chce pomstu

Řízný český obránce Radko Gudas ví, jak se soupeři dostat pod kůži. Ve Finsku o něm v návaznosti na páteční zápas hokejového mistrovství světa mluvili po zbytek víkendu.

Finové podlehli na úvod šampionátu Česku 0:1 po nájezdech, ale možná nejvíc je dopálil Gudas.

Hlavně tím, že nedlouho před třetí sirénou převezl útočníka Saku Mäenalanena. Když zpozoroval, že ho Fin chce trefit, přikrčil se a nechal soupeře tvrdě narazit do mantinelu.

Mäenalanen se z ledu zvedal těžko, nakonec odkráčel do kabiny v doprovodu doktora. Do zápasu už nezasáhl, což s ohledem na jeho útrpnou grimasu nikoho nepřekvapilo.

Gudas za svůj manévr nedostal od rozhodčích žádný trest, zcela pochopitelně.

Ve Finsku se však stal vyvrhelem. "Opravdu nechutný, zbabělý skutek," pranýřoval českého beka na finské stanici MTV mistr světa a dvojnásobný bronzový medailista Lasse Kukkonen.

V televizi Yle zase soptil jiný bývalý hokejista Ismo Lehkonen: "Bylo to od Gudase hodně podlé. Měl se zachovat jako tvrdý chlap a srážku přijmout. Od takového tvrďáka bych nečekal, že se sehne. Hodně věcí dělá dobře, ale leccos by si měl odpustit. Je jako časovaná bomba."

Sám Gudas podlost na své straně neviděl. Líčil, že si akorát chtěl pokrýt puk a nahodit ho. A že si Mäenalanen na srážku špatně najel.

"Mrzí mě, že se zranil. Byla to nešťastná příhoda," přidal o víkendu, kdy se k páteční události vracela finská média.

"Nevím, co víc bych k tomu řekl. Hokej je tvrdý. Hráči po sobě jdou," krčil rameny.

Finský deník Iltalehti pak o Gudasovi - s ohledem na jeho vystoupení proti Finsku a Norsku - napsal, že je "možná tím nejotravnějším hráčem na mistrovství světa".

"Obránce Anaheimu částečně připomíná Jarkka Ruutua, talentovaného hráče, který se soupeřům také chtěl dostávat pod kůži. Gudas slovně provokuje, rve se a naráží do všeho, co mu přijde do cesty," stojí v textu.

Pokud jde o Gudasovu oběť Mäenalanena, tak vyšetření ukázala, že vážně zraněný není. V neděli proti Velké Británii sice nehrál, ale už v sobotu trénoval a podle svých slov nepociťoval žádné potíže.

Pokud na šampionátu ještě jednou nastoupí proti Česku, což vzhledem k formátu turnaje může nastat nejdřív v semifinále, rád by se českému zadákovi pomstil.

"Neudělám žádnou špinavost, umím to i čistě. Řekněme, že nebudu nutně brzdit, když dostanu šanci ho trefit," prohlásil.

Ani on se tak ke Gudasovu manévru nepostavil smířlivě. "Něco takového vůbec nečekáte, děje se to vzácně. Jak se zdá, tenhle chlápek se v minulosti dopustil podobných věcí, ale ani tak jsem to nečekal," poznamenal.

Ačkoliv ve Finsku je teď řízný Čech za gaunera, žádný prohřešek proti pravidlům nespáchal. Trest nedostal ani přímo ve hře od rozhodčích, ani později od disciplinární komise. Jeho lest se v tomto kontextu vůbec neřešila.