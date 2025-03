Hrklo ve mně, přiznal Souček po gólu outsidera. Padl po jeho chybě

Kapitán Tomáš Souček připustil, že gól, který čeští fotbalisté inkasovali při vítězství 2:1 nad Faerskými ostrovy, jde na jeho vrub. Podle třicetiletého záložníka West Hamu chce reprezentace hrát lepší fotbal, než jaký v Hradci Králové včera předvedla.

Češi tři body proti outsiderovi doslova vydřeli. "Všichni víme, že každý zápas je těžký. Už jsme s Faeřany stejný zápas hráli posledně a taky jsme to zvládli. Ale všichni chceme samozřejmě hrát lepší fotbal a proměňovat šance," řekl Souček.

"Jak jsme při našem vedení nedali druhý gól, tak je vždy těžké nechat si to do posledních minut. Na druhou stranu jsem rád, že jsme ukázali mentalitu, kterou mají i velké týmy. Věřím, že taková mentalita nám jenom pomůže," doplnil středopolař West Hamu.

Vyrovnání v 83. minutě i jím otřáslo. "Samozřejmě ve mně hrklo. Věděl jsem, že dnes nebereme nic jiného než tři body a vlastně zbývalo přes pět minut do konce. Bylo to hodně nepříjemné, ale věřil jsem. Velké týmy vyhrávají i v nastavení. Jsem rád, že jsme to zvládli takhle," připustil Souček.

U obdržené branky neuhlídal hlavičkujícího Gunnara Vatnhamara. "Gól beru na sebe, protože jsem s tím hráčem byl. Byl tam ideální centr a od něj skvělý gól. Radši takové góly dávám já. O to víc jsem na tým pyšný a děkuju mu, jak to zvládl. A taky Patrikovi (Schickovi), že dal vítězný gól," poukázal kapitán.

Schick při velkém návratu do reprezentace dal obě branky. "Je ve střelecké formě. Jen doufám, že tak bude pokračovat. Co dělá v Leverkusenu, přenesl i k nám. Ukázal, že je velký a důležitý hráč," ocenil Souček kanonýra.

Nakonec si oddechl, že tři body zůstaly doma. "Jsme rádi, že jsme to i po tak těžkém konci zvládli. V dnešním období už není žádný tým, nad kterým vyhrajete 5:0. Vzpomínám si, jak jsme poslední zápas s Faerskými ostrovy vyhráli 1:0 a nakonec jsme pak byli na Euru," připomněl Souček.