Česko drží v žebříčku koeficientů deváté místo, Slavia ale situaci zkomplikovala

České fotbalové kluby po pátém kole hlavní fáze evropských pohárů nadále drží deváté místo v žebříčku národních koeficientů UEFA. Na desáté Turecko mají po čtvrtku náskok 1,750 bodu, situaci jim ale zkomplikovala porážka pražské Slavie 1:2 s Fenerbahce Istanbul.

Devátá příčka znamená výrazně výhodnější pozici pro ligového vicemistra, udržení desáté pozice a tím i hlavní fázi Ligy mistrů pro tuzemského šampiona má Česko prakticky jisté už od konce letní kvalifikace.

Aktuálně se v žebříčku hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27. Pro nadcházející ročník 2025/26 už má Česko díky desáté pozici z minulé jarní části jistotu jednoho přímého postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a nejméně dvou míst v ligové části pohárů. Zároveň vyšle na evropskou scénu znovu pět zástupců, což zajišťuje postavení od patnácté do šesté příčky.

Devátá pozice oproti desáté znamená výhodu pro vicemistra. Druhý celek nejvyšší soutěže se v kvalifikaci Ligy mistrů posune z druhého do třetího předkola a má jistotu minimálně hlavní fáze Evropské ligy. Devátá země v pořadí tak má už před kvalifikací zaručeno, že tři z pěti zástupců budou hrát základní část jednoho z pohárů. Desáté místo to zajišťuje pouze mistrovi a vítězi domácího poháru. Český vicemistr vstoupil do Ligy mistrů až ve třetím předkole i letos v létě, Slavii k tomu nicméně pomohla příznivá souhra výsledků dalších soutěží.

Tuzemské kluby se v této sezoně pohárů dostaly před Turecko už během kvalifikace a na deváté příčce se drží i v průběhu hlavní části, která se ve všech třech soutěžích hraje novým formátem jako jedna liga. V tomto týdnu české týmy ze čtyř zápasů dvakrát vyhrály. Plzeň ve čtvrtek v Evropské lize zvítězila nad Dynamem Kyjev 2:1 a Mladá Boleslav nečekaně doma v Konferenční lize stejným poměrem zdolala Betis Sevilla.

Česko v týdnu uhrálo čtyři body a po vydělení pěti zástupci v aktuální sezoně zapsalo do národního koeficientu 0,8 bodu. Stejný zisk díky jednomu vítězství a dvěma remízám připadl i Turecku. V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za nerozhodný výsledek jeden bod.

Mezi oběma zeměmi na devátém a desátém tak zůstal stejný, téměř dvoubodový rozdíl. Turecko má ale zatím lepší vyhlídky na účast ve vyřazovací části, která přináší další bonusové body. Po reformě pohárů projde do jarní fáze 24 z 36 účastníků všech tří soutěží, nejlepší osmička pak vždy rovnou do osmifinále.

Zatímco z českých celků je aktuálně na postupovém místě pouze Plzeň v Evropské lize, ve stejné soutěži figurují do 24. místa hned tři istanbulské kluby - aktuálně čtvrtý Galatasaray, patnácté Fenerbahce a Besiktas na 22. pozici. Zbylý čtvrtý turecký zástupce v hlavní fázi Basaksehir je v Konferenční lize zatím mimo příčky zaručují vyřazovací fázi.

Slavia po porážce v přímém souboji obou zemí proti Fenerbahce klesla na 26. místo, o dvě pozice níže figuruje v Lize mistrů Sparta a o další dvě příčky horší je v Konferenční lize Mladá Boleslav. Všechny tuzemské týmy nicméně stále mají šanci na postup.

Turecko sice nyní na Česko ztrácí, manko by však mohlo smazat díky bonusům za umístění v tabulce. Body se udělují od 24. příčky výše. V Lize mistrů a v Evropské lize jde o čtvrt bodu za každé umístění nad 25. pozicí, v Konferenční lize je to od 24. do deváté příčky vždy polovina a poté o trochu více.

Současné čtvrté místo Galatasaraye by národnímu koeficientu po vydělení vyneslo přes bod. Plzeň by za stávající 13. místo získala pro Česko 0,6 bodu. Další bonusy se připisují za účast v osmifinále a dál, tuzemské kluby by tak potřebovaly i postup Slavie.

Česko prožívá velmi vydařenou pohárovou sezonu. Stávající zisk 8,300 bodu ji řadí od ročníku 2012/13 na druhé místo, a to zbývají odehrát ještě tři kola v ligové fázi Ligy mistrů a Evropské ligy a dva duely v Konferenční lize. České kluby tak před sebou mají minimálně ještě 11 utkání. Rekordem je 13,500 bodu z minulého pohárového ročníku.